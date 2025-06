Una idea de Nixon Newell estuvo cerca de hacerse realidad en WWE. Mientras, ella disfrutaba Main Event. Pero, al final, supo que la iban a despedir. Actualmente, la exTegan Nox se desenvuelve como luchadora independiente, aunque no cierra la puerta a un regreso.

Nixon Newell (@RealNixonNewell ) vs Dani Luna (@DaniLuna_pro ) FULL MATCH + Nixon’s entrance and post match attack.

FULL SHOW IS ON ATTACK PRO WRESTLING YOUTUBE CHANNEL. ALL CREDITS TO THEM #ATTACKCestLaVie 05-18-25

