Niños lloran por Hulk Hogan: Se fue antes del meet & greet

Al parecer, el miembro del Salón de la Fama de WWE Hulk Hogan se fue más pronto de lo previsto de un meet & greet con fanáticos provocando la molestia de algunos, la decepción de otros y también la tristeza de unos niños.

«Estuve allí con mi hijo y mi hija. Fue un día emocionante, especialmente para mi hijo. Dijeron que solo podía ver hasta el número 200 y nosotros éramos el 185», explica Robert Taylor a News 12. «Mi hijo tenía una pequeña carta de Pokémon con él y quería que se la firmara. Fue muy rápido. Simplemente se levantaron y salieron corriendo por la parte de atrás. Una señora estaba muy molesta, gritando y maldiciendo. Mi hijo simplemente empezó a llorar y un montón de otros niños también estaban llorando. Si tenía que irse, podría haber bajado, estrechado la mano de la gente y dicho: ‘Hey, lo siento, tenemos que irnos’, en lugar de simplemente dejar a la gente abandonada».

HOGAN TOUR DISASTER: ‘Kids were crying.’ Some disappointed Hulk Hogan fans say they were turned away empty-handed after standing in line and waiting for hours at a promised meet-and-greet with the entertainment icon in Orange County, NY. The story, @ 5 on @News12HV. pic.twitter.com/F2FLJTn0BU

— Blaise Gomez (@BlaiseGomez12) March 11, 2025