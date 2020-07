La valentía no tiene edad. Eso lo demostró el pequeño Bridger Walker, quien se ganó los titulares con la frase "niño salvó a su hermana de un perro", pues defendió a la pequeña del ataque del can. Este hecho lo cual ha impactado las redes sociales y a diferentes personas, incluso el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo reconoció como campeón honorario por su enorme acción.

La historia del niño de tan solo 6 años que vive en Wyoming, Estados Unidos, fue dada a conocer por su tía, quien contó que un perro estaba atacando a la pequeña y valientemente Bridger se interpuso.

El valiente niño recibió cerca de 100 puntadas en la cara y lejos de desanimarse, se mostró muy feliz por su acción y por haber salvado a su hermana, incluso con palabras digas de cualquier héroe:

El gesto no pasó inadvertido para el CMB, quien en voz de su presidente, Mauricio Sulaimán, destacó el la valentía del niño de 6 años.

“Nos sentimos honrados de nombrar a Bridger Walker, de apenas seis años, como Campeón Honorario del Consejo Mundial de Boxeo, por sus valientes acciones que representan los mejores valores de la humanidad. Bridger, eres un héroe", se publicó en redes sociales.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you're a hero 👏🔰 pic.twitter.com/L2FqL0K4vw

— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020