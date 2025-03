Niño insultado por John Cena: «Aún es mi héroe»

Después del ataque de John Cena a Cody Rhodes en Elimnation Chamber, finalmente el el 16 veces Campeón Mundial hizo su regreso a la televisión en la edición de WWE RAW de la semana pasada, pero no fue bien recibido por el público. Aún así, durante los últimos dos programas Cena se ha dedicado a atacar a los fanáticos de manera resentida, incluyendo a un niño durante su presentación en Bruselas, Bélgica, a quien le dijo que era «tóxico y disfuncional», cuando este fan le había mostrado su aprecio solo unos segundos antes.

Cena volvió a mencionar al chico en el último episodio de WWE Raw el pasado lunes, diciendo que había criticado duramente a un chico despistado y que a todos les encantó.

► Niño de Bruselas espera que John Cena gane en WrestleMania 41

El niño que fue ofendido por John Cena durante su aparición en Bruselas, reapareció en un video durante una entrevista con un medio belga, y reflexionó sobre aquella promo del 16 veces campeón mundial, mostrando su admiración por él, y entendiendo que todas esas palabras lo estaba haciendo entro del personaje.

«Desde los cuatro años he sido fan de John Cena. Ha sido mi héroe durante diez años y es mi superestrella favorita. Pagué para verlo. Cuando me señaló, fue un orgullo para mí que me señalara con el dedo porque no sabía que me iba a tratar con condescendencia. Entendí que dijo tóxico y disfuncional, pero es parte de su carácter de rudo, así que lo entiendo. Para mí, John Cena sigue siendo mi héroe«.

Pese a todo, el niño dijo que espera que John Cena derrote a Cody Rhodes y gane el Campeonato Indisputable WWE en WrestleMania 41.