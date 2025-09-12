Niño Hamburguesa, fuera de Worlds Collide Las Vegas

Sin duda alguna, algo que ha dado mucho de qué hablar es la manera en la cual WWE y AAA están manejando la denominada Lucha Showcase que se presentará esta noche en el evento especial Worlds Collide Las Vegas 2025, en donde hará una lucha de relevos entre equipos con cuatro luchadores.

Y es que, en los últimos minutos, se ha podido saber de manera oficial que el luchador conocido como Niño Hamburguesa ha salido del cartel para esta lucha. Y es que todo empezó con polémica: WWE anunció a La Parka actual, es decir, La Parka III, con una imagen de los años de LA Park, cuando este portaba el personaje en WCW, en los 90’s.

► Niño Hamburguesa queda fuera de Worlds Collide 2025

Adolfo Tapia Ibarra se enojó con WWE y tuvo que salir a aclarar que él no iba a luchar en Worlds Collide, y que WWE lo usaba para que los fans se confundieran y compraran boletos para el show.

Posteriormente, se actualizó el cartel en el sitio web oficial de WWE y los fans pudieron ver que La Parka no iba a luchar, sino que Laredo Kid iba a tomar su lugar. Y ahora, a menos de 10 horas del inicio del show, de nuevo el sitio web oficial de WWE actualiza el combate de la Lucha Showcase y queda así en el cartel: La Parka, Octagón Jr., Laredo Kid y Mascarita Sagrada vs. Cruz del Toro, Joaquín Wilde, Lince Dorado y Mini Abismo Negro.

De momento, ni WWE ni AAA han dado una explicación acerca de estos cambios tan inesperados y que hacen parecer improvisada esta lucha en el cartel. Ya veremos si se explica a futuro o no, estén atentos a SÚPER LUCHAS.