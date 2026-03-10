Niño Hamburguesa fue despedido de AAA por incidente con aficionado

El Niño Hamburguesa estaría fuera de Lucha Libre AAA tras un incidente ocurrido con un aficionado durante una función realizada en la Arena Afición de Pachuca, Hidalgo. La información comenzó a circular en distintos medios especializados y en redes sociales, aunque por ahora no existe una confirmación oficial de la empresa, fuentes consultadas por SUPERLUCHAS confirmaríian que fue despedido el pasado jueves.

El altercado habría ocurrido mientras el gladiador interactuaba con el público en primera fila, algo habitual en su personaje. Sin embargo, lo que comenzó como parte del espectáculo terminó generando polémica entre los aficionados presentes y en internet.

► El incidente ocurrió durante una función en Pachuca

Videos difundidos en redes muestran cómo el luchador se sienta sobre las piernas de dos espectadores en primera fila. En ese momento, uno de ellos —que portaba una playera del Club América y una máscara— aparentemente comenzó a insultarlo.

Niño Hamburguesa has been released from his AAA contract after a clip of him hitting a fan on an independent show went viral. – @BodyslamNet (🎥: IG | Hermanos de Luchas) pic.twitter.com/vkuYOgSQWR — WrestlePurists (@WrestlePurists) March 10, 2026

La reacción de Niño Hamburguesa fue responder con varios codazos dirigidos al rostro del aficionado. Aunque los golpes no parecen haber sido de gran intensidad, la escena provocó críticas por considerar que se cruzó la línea entre el espectáculo y una agresión hacia un asistente.

El momento fue grabado por varios asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando opiniones divididas entre quienes defendían al luchador y quienes consideraban inapropiada su reacción.

► La decisión habría sido tomada días después

De acuerdo con versiones, la empresa habría tomado la decisión de separar al luchador de su plantilla el pasado jueves, tras analizar lo ocurrido.

Según esas mismas fuentes, la noticia se le habría comunicado durante una reunión virtual en la que participaron directivos de AAA y representantes vinculados a WWE, debido a que la segunda compró la primera empresa.

Incluso se menciona que la determinación final habría llegado desde Estados Unidos, priorizando estándares de conducta asociados a la empresa estadounidense, pese a que parte del público mexicano mostró apoyo al popular personaje.

► Un luchador muy querido por la afición

Niño Hamburguesa se había convertido en uno de los personajes más queridos por los aficionados de AAA gracias a su carisma y estilo dentro del ring. Su presencia solía generar reacciones positivas del público, especialmente entre los seguidores más jóvenes.

Además, en meses recientes también había tenido apariciones relacionadas con actividades vinculadas al entorno de WWE, donde su personaje fue recibido con entusiasmo por los fans.

Hasta el momento, ni el luchador ni Lucha Libre AAA han emitido un comunicado oficial sobre el despido ni sobre el incidente ocurrido en la Arena Afición. Se espera que en los próximos días haya una aclaración pública sobre lo sucedido.