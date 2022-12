Ninja Mack: “Fue alucinante ser campeón en NOAH”

El luchador estadounidense Ninja Mack ha tenido gran aceptación en el Lejano Oriente, desde que fue invitado a participar en NOAH.

Recientemente fue entrevistado por Wrestling Inc., donde habló de la conquista del Campeonato Jr. GHC y otros de sus logros dentro de NOAH, tras de confirmarse que era parte oficial del roster.

En octubre, Pro Wrestling NOAH realizó un evento donde se disputaron cinco combates de campeonato. En el único cambio de título, Ninja Mack se convirtió en Campeón de Peso Jr. GHC.

Durante la lucha donde enfrentó a HAYATA, éste sufrió una luxación y fractura de la articulación del codo izquierdo y no pudo continuar luchando. Por esta infortunada circunstancia, Mack se hizo del campeonato.

Una semana y media después, Ninja Mack perdió el título ante Dante León. Independientemente de cómo ganó el cinturón, el luchador señaló que fue «alucinante» ser un campeón en NOAH, aunque estaba preocupado por HAYATA.

No sabía que llegaría a ser campeón. La diferencia de los indies con la lucha libre japonesa, no me dicen mucho. Y luego, al entrar, las cosas pueden cambiar por capricho, como vimos en ese combate. Así que debes que tener la experiencia suficiente para ir con todo. Y también, capitalizar cada oportunidad, sacar lo mejor que puedas de cada situación. Desafortunadamente, HAYATA resultó herido y no pudo continuar. Así que puse el nombre de Ninja Mack en el libro del Campeonato de Peso Junior GHC de NOAH, y es historia.

Ahora lo veo en retrospectiva, perdí el cinturón solo 11 días después, pero tengo mucho más para crecer y seguir buscando otra oportunidad de reconquistarlo. Y luego solo para ver qué sucede después de eso.

Me preocupé por HAYATA, porque ves a otro hombre frente a ti que se rompe el codo, se fractura el codo. Estamos en una competencia, así que quiero decir, estoy muy feliz de haber ganado, pero hay una parte de mi mente siguió preocupada por mi rival. Además mi logro fue relevante, mi campeonato fue el número 50 de la historia del cinturón, realmente fue alucinante ser campeón en NOAH.

Creo que fue la primera vez que un extranjero volvía a tener el cinturón luego de 11 años. Y quiero decir, tomó un momento para entrar en acción y realmente me di cuenta de que ahora estoy en los libros de historia de NOAH para siempre. Ese fue un gran momento y una gran oportunidad en mi carrera que estoy muy feliz de haber podido aprovechar.

En diciembre tendré mi cuarta gira con NOAH, que terminará hasta el 21 de febrero, con la función de retiro de Keiji Muto en el Tokyo Dome. Serán 10 semanas y estoy muy emocionado por todo lo que vendrá.