Nikkita Lyons lleva unos cuantos meses llamando mucho la atención en NXT y ya ha comenzado a hablarse de cuando ascendería al elenco principal de la WWE. Nunca ha sido campeona pero ha tenido algunas oportunidad titulares y es un rostro habitual de la televisión. En estos momentos, está rivalizando con Zoey Stark, quien era su amiga y compañera de equipo hasta que la traicionó. Veremos qué sucede entre ellas esta semana después de que la ruda ganara en un mano a mano la pasada.

Hablando de la televisión, justamente eso es casi todo lo que vemos de la vida profesional diaria que realiza una Superestrella. En ocasiones, también muestran sus vivencias más allá en las redes sociales. Y ahí están las fotos y videos de los house shows. Ahora, ¿qué pasa cuando no se ve lo que hacen en el gimnasio? ¿Acaso no existe? Eso es lo que se pregunta, con otras palabras, la misma Nikkita Lyons en una reciente publicación en la que responde a quienes critican su ética de trabajo.

Just because someone doesn’t post themselves training, in the gym, building their business, etc all the time, doesn’t mean the work isn’t being put in… it’s called working in silence 🤫 not every move has to be blurted out.

— Nikkita Lyons (@nikkita_wwe) December 26, 2022