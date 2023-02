Nikkita Lyons fue operada exitosamente

Nikkita Lyons hizo su debut en NXT en el 2021 luego de que la marca sufriera un proceso de cambio implementado por Vince McMahon, y desde el comienzo, siempre ha sido promocionada como el futuro de la división femenil, logrando resultados favorables en sus combates; sin embargo, las lesiones han impedido que tenga una mayor progresión, aunque había regresado para establecer una rivalidad con Zoey Stark, con quien previamente había luchado en el mismo equipo.

En el episodio de NXT del martes pasado, Nikkita Lyons reapareció en pantallas, donde fue atacada por alguien desconocido en el estacionamiento del Performance Center, y posteriormente la luchadora Este miércoles, la talentosa luchadora recurrió a su cuenta de Twitter para anunciar que tiene un ligamento cruzado anterior y un menisco desgarrados, y que iba a ser sometida a cirugía.

Ahora, Nikkita Lyons volvió a dar una actualización de su estado de salud en su cuenta de Twitter para revelar que tuvo una cirugía exitosa. La Leona de NXT agradeció el apoyo de sus fanáticos y prometió regresar más fuerte que nunca. A la publicación le incluyó una fotografía suya dentro de la habitación del hospital.

Surgery was a success ✨ Thank you deeply to the WWE Universe, my Lyon Pride for all the love and support you show. I’ll be back stronger than I’ve ever been. 🙏🏼 #ReadyToPounce Also a big thank you to the wonderful surgeons, doctors and nurses. 🫶🏼🤍 @WWENXT @WWE pic.twitter.com/brePCYbCZI

— Nikkita Lyons (@nikkita_wwe) January 31, 2023