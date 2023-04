Nikki Cross sigue estudiando su master en Historia

Además de ser una Superestrella de la WWE, Nikki Cross es también alumna de master en Historia. Mientras hablaba en una entrevista con Joel Pearl para Fightful, la que fuera Campeona de Parejas daba algunos detalles de cómo le va en ese sentido, al mismo tiempo que anda bastante perdida luchísticamente.

> Nikki Cross, luchadora y estudiante

“Para mí, en realidad estoy a tres meses de la fecha límite de mi disertación. Así que mi tesis vence el 1 de mayo. Así que deséenme suerte. Buenas vibraciones, por favor. En este momento, estoy en medio de mi disertación. De hecho, la estaba editando anoche mientras volaba. Lo haré después del programa esta noche, el pay-per-view. Me encanta aprender. Realmente me encanta aprender. Para mí, pienso en el futuro y tal vez dentro de treinta años y tal vez en lo que quiero hacer dentro de treinta años. Pero para mí, me encanta aprender, es muy importante aprender. Mis títulos son en Historia. Entonces, para mí, es muy importante conocer el pasado. Para mí, es emocionante de una manera completamente diferente. Realmente lo disfruto. Espero con ansias el 1 de mayo. . Voy a hacer que mi esposo me lleve a unas buenas vacaciones, entonces tal vez busquemos un doctorado. ¿Doctorado? ¿Nikki? ¿Nikki doctorado?”.

La luchadora de Escocia comenta también que espera que su esposo, Big Damo, la lleve de viaje a Maui:

“Está bien, fui a Hawái por primera vez el año pasado y me enamoré. Fuimos a donde filmaron Jurassic Park. Así que realmente quiero ir a Maui. Maui sería divertido. O incluso las Bahamas. Soy de Escocia, mi marido es de Irlanda. El clima es frío. En Montreal, el clima esfrío. Ahora estoy mimada. Necesito sol. No se nota. SPF 100. Pero me encanta el clima cálido. Me encanta el sol. Vamos a irme a Maui”.

¿Qué te parece que Nikki Cross siga estudiando?