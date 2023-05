Nikki Cross se gradúa de su masterado

Además de ser una Superestrella de la WWE, Nikki Cross es también alumna de master en Historia, estudios que ha estado cursando mientras ha tenido poca exposición en televisión últimamente. La ex Campeona Raw únicamente ha aparecido en segmentos donde ha estado siguiendo a Candice LeRae, pero que al final quedó en nada.

En una entrevista realizada a inicios del mes pasado, Nikki Cross indicó que la fecha de disertación de su tesis de masterado en Historia era este 1 de mayo, lo cual evidentemente ya sucedió, y la luchadora decidió compartir su feliz momento en sus redes sociales, donde ya es oficialmente una Master, agregando que su presentación fue acerca de la lucha libre femenil.

If anyone wants to know, my masters is in history and my dissertation was on women’s wrestling 💗

— Nicola Glencross (@WWENikkiCross) May 1, 2023