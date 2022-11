Nikki Cross reflexiona sobre su tiempo como A.S.H.

Nikki Cross no ha terminado de encontrar el éxito a largo plazo con un personaje en el elenco principal de WWE. Le fue de maravilla en NXT como esa luchadora alocada que nunca se sabía lo que iba a hacer y que andaba revolucionando todo tanto delante como detrás de cámaras. Pero cuando fue ascendida aquello quedó atrás cuando dio inicio a una versión más liviana que no acabó de conectar con los fans. Parecía que como Nikki A.S.H. podía finalmente consolidarse pero con el paso del tiempo se vio que no había grandes planes para ella. Y actualmente está retomando la locura de la marca amarilla, veremos adónde va.

► Nikki Cross disfrutó siendo una casi superheroína

Por otro lado, no podemos hacer de menos que como casi superheroína fue ganadora de Money in the Bank, Campeona Raw y Campeona de Parejas. Aquellos buenos momentos no se extendieron demasiado en el tiempo pero ahí estuvieron. Y de ellos estuvo hablando la guerrera escocesa en Twitter respondiendo a Rob Downie, dibujante que ayudó a dar forma al personaje de A.S.H.. Este afirmaba que muchos se enojaron con él por ello. Y ella le respondía que le encantó es etapa.

They might not have liked it, but I loved my MITB Win, my Raw Women’s Championship run and history making 3 time Tag Team Championships# reign (1st woman to do so) and multiple wins as 24/7 champ. I had convos with kids who adored it, dressed up like me and it warmed my heart 😘 https://t.co/W5bqRvBFHX — Nicola Glencross (@WWENikkiASH) November 19, 2022

— Ya respondí esto, pero algunos fanáticos de la lucha también se enojaron demasiado conmigo por ayudar a Nikki Cross a lanzar su personake de «casi superheroína», solo porque no les gustó. Es Twitter, para ser justos, así que no me sorprendió, de verdad.

— Puede que no les haya gustado, pero a mí me encantó mi mi victoria en Money in the Bank, mi carrera por el Campeonato Femenil Raw y el reinado de 3 veces Campeona de Parejas (primera mujer en lograrlo) y múltiples victorias como Campeona 24/7. Etsuve con niños que lo adoraron, se vistieron como yo y me calentó el corazón.

¿Preferís a Nikki Cross o a Nikki A.S.H.?