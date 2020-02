The Bella Twins aparecieron anoche en SmackDown como invitadas del Moment of Bliss conducido por Alexa Bliss. Las hermanas anunciadon que entrarán a la clase 2020 del Salón de la Fama de WWE. También quisieron elogiar lo que están haciendo las mujeres de la empresa y saludar a toda la fanaticada después de un tiempo alejadas. Brie Bella también vivió un momento interesante cuando aparecieron en escena Daniel Bryan y la hija que ambos tienen.

Fue un placer verlas de nuevo en televisión y las felicitamos mientras nos alegramos de su inducción; pero queremos centrarnos en Nikki Cross. Como todos nuestros lectores pudieron comprobar durante la cobertura que dedicamos al episodio azul, la luchadora escocesa no estuvo presente. De hecho, antes de la celebración de mismo había sido sacada de la promoción, en la que sí aparecería en un primer momento al lado de Bliss y de las gemelas.

Hasta ahora no había una explicación de que Cross saliera tanto del anuncio como del show, pero su esposo, Killian Dain, ha aclarado qué está pasando. Lo hizo en un reciente video en Twich. El luchador de NXT confirmó que se encuentra bastante enferma en este momento.

La buena noticia es que la escocesa está lo suficientemente bien como para haber estado activa en redes sociales durante la emisión del episodio.

Awwwwwwww yay!!!!!! Huge congratulations to Brie and Nicole @BellaTwins

So happy for you ladies! Always remember how sweet and welcoming you both were backstage, and I know all the girls that you both helped along the way will be cheering loud for this!

❤️😁❤️😁❤️😁 https://t.co/kxlVZqtpu4

— Nikki Cross (@NikkiCrossWWE) February 22, 2020