En la más reciente edición de WWE SmackDown, ocurrió un hecho particular: Nikki Cross derrotada por Bayley, en una lucha por equipos, antes de que se enfrenten por el Campeonato Femenil SmackDown en el PPV The Horror Show at Extreme Rules 2020 y los fans ya tienen una teoría: ¿podría ser acaso una señal de que su reinado se acaba?

► Nikki Cross derrotada por Bayley antes de su lucha titular, ¿qué pasará en Extreme Rules 2020?

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

Alexa Bliss sobre el invitado espectacular que tendrá en su programa A Moment of Bliss.

Ahora tenemos otro episodio de A Moment of Bliss y su anfitriona Alexa Bliss nos recibe junto a Nikki Cross, quien nos recuerda el quinto aniversario de la revolución femenil.

Bliss predice que Riddle saldrá victorioso esta noche y que su amigo cercano Braun Strowman ganará este domingo en la Wyatt Swamp Fight, y ahora nos presenta a su invitada especial...

Nikki interrumpe y dice que es ella y luce emocionada y dice que este domingo ganará en Extreme Rules.

Alexa le pregunta que ha tomado muchas bebidas energizantes y le dice que no es ella su invitada especial y ...

Suena la música de Bayley y aparece ella junto a Sasha Banks. Bayley le dice que Nikki fracasará este domingo y Sasha le dice que regresará a la sombra de Alexa Bliss.

Bayley también menciona sobre la revolución femenil y ella y Sasha se dan todo el crédito por la revolución femenil y dicen que son el mejor equipo de todos.

Bayley sube al ring y da su propia predicción: ella derrotará a Nikki Cross y su amiga Sasha Banks derrotará a Asuka este domingo. Alexa les dice que no le dejaron presentar a su invitada especial y esta es Asuka.

Bayley y Sasha atacan a Alexa y Nikki. Asuka se une a la acción y sacan a las rudas del ring. Alexa pide un réferi y tendremos una lucha.

¡La invitada sorpresa es Asuka y se armaron los guamazos!



Al regresar (ahora sí) una Tag Team Match

Sasha Banks & Bayley

VS

Asuka & Nikki Cross#WWE #SmackDown pic.twitter.com/UX45IT9hcj — 🇲🇽 Hyde Wrestling Podcast (@HydeWrestling) July 18, 2020

► 2- Bayley y Sasha Banks vs. Nikki Cross y Asuka

Nikki está encendida, envía a Bayley a la lona y luego la ataca con varias patadas en el esquinero. Bayley bloquea un segundo intento y ahora es quien toma la iniciativa y envía a Nikki a la lona. En una distracción del réferi, Bayley ataca a Nikki y logra una cuenta de dos.

Sasha Banks ingresa y continúa el castigo. Bayley vuelve a ingresar y el réferi se distrae con ella y Sasha le aplica una guillotina y Bayley logra otra cuenta de dos.

Las rudas siguen dominando a Nikki con relevos rápidos y un poco de trampa. Nikki sorprende a Bayley con una enredadera y una cuenta de dos, pero Bayley pone orden con un rodillazo y retoma el dominio.

Asuka finalmente toma el relevo y ataca a Bayley y Sasha Banks. Bayley sale del ring y Sasha es dominada y recibe un caderazo.

Sasha envía a Asuka afuera del ring, pero cae a las faldas del ring y Asuka la ataca. Nikki toma el relevo y continúa el castigo. Bayley interviene y recibe el mismo castigo.

Asuka toma el relevo y conecta una patada a Bayley. Nikki conecta una plancha cruzada sobre Sasha y ambas celebran bailando sobre la mesa de comentaristas.

Al volver del comercial, Asuka logra una enredadera y obtiene una cuenta de dos. Sasha contrataca y envía a Asuka al esquinero y aplica un doble rodillazo, para lograr otra cuenta de dos.

Bayley toma el relevo y logra una cuenta de dos también. Asuka se repone momentáneamente, pero Bayley la envía a la lona y logra otra cuenta de dos.

Las rudas ahora están en control con relevos rápidos. Nikki espera su turno. Asuka se libera y castiga a Sasha enviándola afuera del ring, y castiga a Bayley con una enredadera y logra una cuenta de dos.

Entra Nikki finalmente, Sasha Banks hace lo propio, pero es enviada a la lona y luego contra un esquinero, donde es catapultada por Nikki Cross, quien remata con un Bulldog y obtiene una cuenta de dos.

Nikki se lanza en plancha cruzada y falla. Sasha Banks la cubre y logra una cuenta de dos. La jefa no lo puede creer.

Bayley toma el relevo y envía a Nikki afuera del ring donde pretendía continuar su castigo, pero Nikki revierte la situación con una DDT. Bayley es devuelta al ring y obtiene una cuenta de dos que es interrumpida por Sasha.

Asuka entra en acción y saca a Sasha fuera de circulación, quien no pudo recibir su relevo.

Bayley y Nikki siguen en el ring, y luego de un intento de DDT fallido de esta última, Bayley consigue una enredadera apoyándose en las cuerdas y consigue la cuenta de tres con trampa.

Calmao, si Bayley fue la que gano y tomamos en cuenta la Ley Pre PPV...estariamos viendo el fin del reinado de la fomedad absoluta? 😱😱😱😱#SDCL #SmackDown — The Phenomenal Tomy Castañeda (@CMTomyRollins) July 18, 2020

Bayley y Sasha Banks son las vencedoras en un buen combate. La revolución femenil está en todo su apogeo y las rudas llevan la ventaja nuevamente.

Sasha Banks y Bayley son entrevistadas, y Bayley dice que nadie tiene más impulso que ellas, y nos da una clase de física, demostrándonos que todo es ciencia, y que luego de debilitar a sus rivales, saldrán victoriosas este domingo, y que Nikki tendrá que regresar a ser limpiadora de chimeneas.

Nikki y Alexa conversan y la escocesa parece que ha perdido la confianza, Alexa la anima.

Nikki dice que nos sabe si llegará a este domingo, pero escucha la risa de Bayley y Nikki la ataca, Alexa y Sasha las separan y las rudas quedan en el suelo.