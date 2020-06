En el evento estelar del reciente Friday Night SmackDown tuvimos un encuentro por el Campeonato femenil de parejas entre Alexa Bliss y Nikki Cross contra la pareja de Bayley y Sasha Banks, cuya relación todavía se espera que se resquebraje. Salvo un pequeño malentendido en las postrimerías del encuentro, Bayley y Sasha Banks no mostraron grietas y lograron llevarse la victoria en un buen encuentro, convirtiéndose en las nuevas monarcas. En la otra esquina, Alexa y Nikki mostraron su cara de decepción por la derrota.

Al parecer, la decepción de la derrota no impidió que Nikki Cross dejara de reconocer a la gente que ha estado formando parte del público apoyándola. Si bien son superestrellas de NXT y del Performance Center, ellos tienen que permanecer de pie durante las grabaciones, las cuales son muy extensas considerando que graban 2 programas por día.

Sean Ross Sapp informó en su cuenta de Twitter de que Nikki Cross compró pizzas y las repartió entre las Superestrellas que se hicieron presente como público. Considerando que no representa ninguna obligación de Nikki Cross, resulta un acto muy generoso por parte de la escocesa, valorando el esfuerzo que ellos han hecho durante las últimas semanas. Quizás, Nikki cree que necesitan tanta energía como sea posible para que puedan resistir las 12 horas de grabaciones que a veces toman.

I was just told a story by someone talking about how great @NikkiCrossWWE was to the NXT extras after these set of tapings. Said she bought them all pizza as a token of appreciation. What a gem

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) June 6, 2020