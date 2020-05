Aunque ya pasaron más de 2 años desde que terminaron su relación sentimental, el noviazgo de Nikki Bella y John Cena siempre estará en boca de los fans y periodistas. Así las cosas, la futura madre y futura miembro del Salón de la Fama WWE, Nikki Bella, explicó las verdaderas razones de su separación con Cena en una entrevista reciente con Maria Menounos para su podcast Better Together.

► Nikki Bella y John Cena

"En general, tuvimos una relación increíble. Solo que éramos dos personas que queríamos dos vidas diferentes. Nos esforzamos tanto para hacer una sola vida, pero no se pudo. Incluso, al final, cuando él estaba dispuesto a darme hijos, me di cuenta de que no era lo que queríamos.

"Y eso es lo que realmente me empujó al final, a terminar la relación. No voy a obligar a alguien a ser padre... pero si luego, más adelante, él mira en retroceso a su vida y se arrepiente de todo, cuando ya entonces tienes a un niño y has construido toda una vida. ¿Es eso lo que realmente quieres? Y recuerdo haber pensado que eso no es lo que quería".

Se espera el nacimiento de su hija a finales del año, al igual que el de la segunda hija de su hermana Brie Bella. Todo le proceso está siendo y seguirá siendo grabado para el reality show Total Bellas.