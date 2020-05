Nikki Bella tiene muchas ocupaciones en su vida más allá de los encordados de WWE, pero quizá podría haber alargado un poco más su carrera en los mismos de no haber sufrido una lesión de gravedad en el cuello. De hecho, ha estado mostrándose, en los últimos meses, antes de que diera comienzo la crisis del Covid-19, interesada en hacerlo en un futuro si todo va bien. Eso lo veremos con el tiempo. Recordemos que además la futura miembro del Salón de la Fama del imperio de Vince McMahon está embarazada. Si finalmente no volviera, al menos ha vivido toda una vida en la lucha libre. Y nunca se irá del todo.

► Nikki Bella y Dolph Ziggler: ¿Qué pasó?

En realidad, su nombre aparece en la primera plana de cuando en cuando para llamar la atención de todos los fanáticos, como ocurre en esta ocasión debido a la publicación de su libro Incomparable, en el que cuenta muchas, muchas cosas interesantes. Mirando a su vida privada, con toda probabilidad todos saben que estuvo saliendo con Dolph Ziggler, habiendo comenzado su amorío en 2008, hasta algún momento entre 2010 y 2011.

Order your very own copy now! Our memoir, Incomparable drops tomorrow! ❤️N https://t.co/3czvTCDG93 pic.twitter.com/P2C4SZddH4 — Nikki & Brie (@BellaTwins) May 4, 2020

Leyendo el libro puede verse que la ahora mismo ex luchadora revela todo sobre la relación entre ambos. Aunque cabe mencionarse que no menciona a DZ con su nombre, sino como "Brad". No puede confirmarse nada, pero cualquiera entendería que se refiere a él.

"Podemos llamar a este luchador Brad. Amaba recibir atención. Después de los eventos todos nos reuníamos en el bar del hotel y él siempre nos hacia reír. Siempre tenía una broma para cada ocasión. Me miraba de cierta manera porque sabía que me hacía sentir de cierta manera. "Sabía exactamente lo que estaba haciendo. También se burlaba de mí y me desafiaba. A las chicas nos gustan los desafíos. Puedo decir que Brad sabía cómo enganchar a una chica. Y luego mandarla a la mierd*.