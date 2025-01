Nikki Bella: «WWE es mi familia»

La miembro del Salón de la Fama «Fearless» Nikki Bella reflexiona acerca de sus pasados problemas con la WWE y su regreso para el debut de Raw en Netflix. Lo hace habiendo dejado pasar unas cuantas horas en un nuevo episodio de Nikki & Brie Show, así como también después de haber insinuado que The Bella Twins podrían volver a los rings.

► La familia

«Como todos saben, lo único sobre la familia, ya sea una familia empresarial o tu familia real, es que siempre hay, en algún momento, un camino difícil. Así es la vida. Ocurre y las emociones suceden. Tuvimos ese camino difícil con WWE. Lo que he aprendido en los últimos años, mientras he seguido trabajando en mí misma, es que he reconocido momentos en los que he tenido arrebatos emocionales que probablemente no debería haber tenido, y también he reconocido momentos en los que me sentí herida y quería ser escuchada, aunque probablemente no era la forma correcta de manejarlo. Por eso las cosas fueron difíciles.

«Sentí todas esas emociones porque me sentía en casa y estaba tan feliz de estar en casa. Luego, ser tan aceptada y amada se sintió increíble porque las cosas habían sido complicadas, y no hay nada mejor que ese momento de reconciliación y de saber que este vínculo es tan fuerte porque es prácticamente como si fuera de sangre. Somos familia y siempre estaremos conectados. No hay mejor sensación que volver a casa y sentir eso. Saber que hemos arreglado todo, que hemos tenido grandes conversaciones. Fue como estar en la cena de Navidad o en una reunión familiar. Todo está bien, todos nos hemos reconciliado, y reconozco que somos muy afortunadas de ser parte no solo de una gran empresa, sino de un lugar donde hemos visto tanto crecimiento. Se sintió tan bien».