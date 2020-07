Las dos luchadoras, actualmente retiradas, han podido compartir encordado en 38 ocasiones en WWE. Pero nunca vimos Nikki Bella vs Becky Lynch en mano a mano. Sí en cambio como partes de equipos allá por 2015 cuando la irlandesa formaba parte de PCB, con Charlotte Flair y Paige, mientras que la gemela compartía el Team Bella con su hermana, Brie Bella, y Alicia Fox. Cinco años después, dos desde la última vez que lucharon juntas, el desafío ha sido lanzado: Nikki Bella vs Becky Lynch una vez más, esta vez en WrestleMania. Y además quiere que el combate sea visto por los hijos de ambas.

► Nikki Bella vs Becky Lynch, ¿una posibilidad?

Las dos están ahora mismo esperando dar a luz a su primer retoño y obviamente no van a volver a los encordados pronto. De hecho, lo más probable es que Nikki no vuelva nunca debido a su grave lesión en el cuello. En cuanto a "The Man", ella misma quiso aclarar que no descarta retomar su carrera más adelante. Pero para ello todavía queda mucho, pues una vez tenga a su hijo querrá tomarse un buen tiempo para estar con él.

Aún así, si finalmente ocurre dicho encuentro, la espera habrá valido la pena. De momento, el reto se ha puesto sobre la mesa por la gemela en The Bellas Podcast.

"Bueno, tengo una idea. Tenemos que llegar a un acuerdo. Pienso que quizá dentro de unos cuantos años podamos tener un combate en WrestleMania. Algún día me gustaría tener un combate con mis hijos en ringside, para que vean lo que mami solía hacer".

Quizá dándole el tiempo suficiente como para que su hijo, o hijos, sean lo suficientemente mayores para ver un evento de lucha libre así como para que su lesión se recupere, dicho combate podría ocurrir. Pero, por ahora, solo está en la imaginación de Nikki y los fanáticos.

La verdad es que estas dos luchadoras nunca tuvieron un mano a mano, siempre fueron encuentros de equipos o su lucha en la campal femenil de Royal Rumble 2018. También pudieron aliarse en alguna ocasión, como hicieron en Royal Rumble 2017. Y el año anterior se enfrentaron en SummerSlam 2016. PPVs importantes pero en realidad nunca tuvieron un combate demasiado relevante. Puede que dentro de unos años.