¿Nikki Bella tiene nueva pareja romántica?

La Superestrella WWE y miembro del Salón de la Fama Nikki Bella podría tener un nuevo novio, según los rumores. Este sería Cooper DeJean, jugador de los Philadelphia Eagles de la NFL.

► Esto dice Nikki Bella

Pero, ¿acaso hay algo de verdad en esto? Durante un episodio reciente de su pódcast, Nikki and Brie Show, la luchadora abordó esta cuestión y comentó lo siguiente:

“Es una locura porque en realidad no he tenido contacto físico ni he hecho nada desde hace muchísimo tiempo. Es gracioso cuando la gente me señala o habla de mí, cuando en realidad no he tenido intimidad en mucho tiempo. Incluso pensar en besar a alguien… hace tanto que no beso a nadie que es una locura. Anoche pensaba: ¿todavía sabré besar? Ya sabes, cuando ha pasado tanto tiempo.”

“El drama parece encontrarnos siempre, por alguna razón, desde el primer día. No lo entiendo.”

“Estoy muy abierta a salir con alguien y he empezado a darme cuenta de que, después de tanto tiempo, creo que quiero atención de un hombre. Me gustaría eso.”

“Los fans de los Eagles somos de otra pasta. De verdad que lo somos. Creo que fuimos muy buenas heels en WWE porque, al ser tan fanáticas de los Eagles, llevamos esa actitud directamente al ring.”

“Nuestro abuelo, primera generación llegada de Italia, nació y creció en South Street, en el sur de Filadelfia. Él nos crió a todos como fans acérrimos de los Eagles. Todo tenía que ser Filadelfia.”