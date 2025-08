Nikki Bella sufrió una lesión en el reciente WWE RAW

En el Monday Night RAW de la semana pasada, Nikki Bella luchó contra Chelsea Green, logrando su primera victoria a nivel individual en siete años. Como estaba previsto, la miembro del Salón de la Fama se quedará un tiempo en la WWE, y el pasado lunes participó en un combate por equipos, junto a Iyo Sky, Stephanie Vaquer y Rhea Ripley, logrando derrotar a Naomi y The Secret Hervices.

► Uno de los implantes de Nikki Bella es el causante de su lesión

En el reciente Nikki y Brie Show, Nikki Bella reveló que se lesionó durante su combate en Raw esta semana. La miembro del Salón de la Fama WWE explicó que, aunque sentía dolor, no quería que terminar el combate de esa manera, e indicó que cree que uno de sus implantes podría haberse movido a sus costillas. Agregó que, después del combate fue al médico para que lo revisara y que probablemente su lesión ocurrió en un momento específico del combate cuando Piper le conectó un codazo, y que desde entonces, le duele reír o toser, pero se mantiene positiva y planea curarse pronto.

«Tenía dolor, pero no quería que terminara el combate. Creo que tengo el implante atascado en las costillas. Ayer fui al médico para que me revisara la teta. Justo le decía a Brie que estaba hablando sin camisa; no pensé que estaría aquí hoy en Nueva York para que me revisaran los senos, sabiendo que mi implante se ha movido.

¿Alguien vio ese punto crítico el lunes por la noche? ¿El codazo de Piper? Sí… me pusieron los implantes justo en las costillas. Me ha costado reír y toser, pero no pasa nada, algún día lo arreglaremos.»

Nikki Bella no estará compitiendo en SummerSlam y aprovechará esta para para poder recuperarse. Indudablemente, es una lástima que la lista de lesionados en WWE siga creciendo, pero con fortuna, la veremos volver a luchar muy pronto.