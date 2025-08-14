Nikki Bella se enojó con Sheamus ¡por Derek Jeter!

«El Guerrero Celta» de la WWE Sheamus revela una historia que nunca había contado sobre Nikki Bella, miembro del Salón de la Fama. Lo hace en su reciente visita a Chris Van Vliet en Insight mientras tanto él como ella están en activo ahora mismo, uno rivalizando con Rusev, mientras que la otra lidia con Becky Lynch, la presente Campeona Intercontinental.

«Ahí va otra. Nikki Bella se enojó muchísimo conmigo una vez . Estábamos en FCW, Nikki Bella llega y, mientras tanto, entra este chico. Es jugador de béisbol de los Yankees. Bien, perfecto. Yo llevaba en el país unos ocho meses, y estábamos en las instalaciones, en el ring, y ella dice: ‘Este chico es mi amigo’. Yo digo: ‘Hola, soy Sheamus’. Él dice: ‘Encantado’. Yo digo: ‘¿Y tú eres…?’ Él dice: ‘Derek’. ‘Oh, encantado de conocerte, Derek, encantado de conocerte, Derek’. Entonces se va.

Nikki viene hacia mí y me dice: ‘¡Oh, Dios mío, Sheamus! ¿Por qué hiciste eso?’ Y yo: ‘¿Hacer qué?’. Ella: ‘¿Por qué le preguntaste “cómo te llamas”?’ Porque eso es lo que haces cuando conoces a alguien por primera vez: le preguntas su nombre. Y ella me dice: ‘¡Ese es Derek Jeter, de los Yankees!’. Y yo: ‘Vale, sí, bien, genial. ¿Cómo se supone que iba a saberlo?’. Ella estaba furiosa conmigo porque decía que la hice quedar como tonta. Yo no tenía ni idea de quién era. No sé nada de béisbol. Vi una película de Babe Ruth cuando tenía 12 años, con John Goodman. Y también vi “Campo de sueños” con Kevin Costner, pero ella se enfadó conmigo sin motivo.»