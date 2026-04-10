Nikki Bella revela la magnitud de su reciente lesión

Nikki Bella participó en una lucha por parejas en el episodio del 27 de marzo de Friday Night SmackDown, haciendo equipo con su hermana Brie contra Charlotte Flair y Alexa Bliss. La lucha terminó con la victoria de las Bellas luego de la interferencia de Lash Legend, pero Nikki cayó fuera del ring durante el combate y no regresó durante la riña posterior, lo que generó preocupación inmediata.

► Nikki Bella se lesionó y es duda para WrestleMania 42

La WWE anunció posteriormente que Nikki se encuentra en rehabilitación, mientras que las Bellas siguen anunciadas para la lucha Fatal 4-Way por el Campeonato Femenil de Parejas en WrestleMania 42 junto a The Irresistible Forces, Lyra Valkyria y Bayley y Charlotte Flair y Alexa Bliss. Sin embargo, su participación todavía está en riesgo en función de cómo progrese la recuperación de Nikki.

Las Bellas conversaron con Angie Martinez en una entrevista, donde Nikki habló sobre la lesión y comentó que está esperando los resultados de la resonancia magnética y que la lesión ocurrió al principio del combate.

«No, para nada. He estado muy desanimada por esto, así que, por ahora, es un esguince de tobillo. No sabemos si es un esguince alto o algo más, así que me hicieron una resonancia magnética y estoy esperando los resultados.

En nuestro combate del viernes, que fue nuestro segundo combate por parejas después de volver a estar juntas, ocurrió justo al principio del combate y lo terminé. No puedo creer que lo haya terminado y que haya estresado tanto a mi pobre hermana”.

Brie intervino y relató la situación, mencinando que Nikki le dijo que pensaba que tenía el tobillo roto.

“Es mi segundo combate después de ocho años. Tenía muchísima ansiedad en su primer relevo. Me dio el relevo y, justo cuando iba a entrar, me dijo: ‘Creo que me he roto el tobillo’, y estábamos en directo por televisión. Me quedé como: ‘¿Qué?’. Pensé: ‘¿Tenemos que cancelar el combate?’”.

Nikki agregó a su relato, temiendo de que se hubiera roto el tobillo:

“Pensé que posiblemente podría estar roto, porque ya me había roto una vez y la sensación en la pantorrilla, y que no podía apoyar el pie, me hizo pensar: ‘Creo que me he roto el tobillo’. Por cómo se sentía, sabía que algo andaba mal, pero también sabía que esto era el comienzo de la historia de WrestleMania. Así que, en mi cabeza, sabía que había chicas esperando en bastidores para entrar. Sabía que había muchas mujeres en este combate y no quería decepcionar a nadie. Pero aún me quedaban como 10 o 12 minutos, y pensé: ‘Dios mío…’. Así que cada vez que… Cuando entraba al ring, yo decía: «No, Brie, está roto de verdad. Está roto», y la chica a la que estábamos golpeando decía: «¿Me haces una llave?». Y ella decía: «Espera, ¿tiene el tobillo roto?».

«Probablemente fue el peor dolor que he sentido en mi vida, por una fractura de cuello. Hacerle un suplex doble a alguien en ese momento… Porque no tenía más remedio que ponerle peso».