Nikki Bella revela el origen de “Fearless Nikki“

¿Cómo nació “Fearless Nikki“, el personaje que llevó a Nikki Bella a lo más alto de la WWE? La miembro del Salón de la Fama lo cuenta en su reciente entrevista en The Sessions with Renee Paquette.

> El origen de “Fearless“ Nikki Bella

“Al principio, fue difícil (por la envidia que sentía por el éxito de Total Divas). Luego, pensé: ‘puedes convertirte en una mujer y puedes hacer de esto algo’. Recuerdo que un día miré a mi ex y dije: ‘Me voy a la guerra. Voy a empacar, me vestiré y voy a entrar y ganar esto’. Estaba en medio de un incendio y creo que eso es lo que ayudó a crear Fearless Nikki. Ya sea filmando una escena o simplemente entrando para ir al catering, pensé: ‘Voy a ser dueño del lugar, no me afectaré, y si me doy esta energía y este sentimiento, no me molestaré, viviré gratis en la cabeza de todos y haré lo mío’. Me ayudó y me ayudó a conquistar mucho. Tomé ese fuego y me levanté como un fénix.

“No es que yo fuera, ‘no seré más la chica amable’ porque todavía era amable con la gente. Fue como: ‘Terminé de ser pasiva de esa manera’. Cuando estábamos en FCW y no había cámaras alrededor, estábamos haciendo combates increíbles. Cuando llegué a la carretera, fue: ‘no puedo hacer esto, no puedo hacer eso, sal, deja que te tiren del pelo y dale una bofetada’. Escuchaba eso todo el tiempo, y debí haber luchado por mí misma. Debí haber luchado por todo lo que aprendí como atleta y luchadora profesional, y debí haberlo mostrado, y no lo hice. Cuando se produjo ese incendio, fue como: ‘Nadie me dirá que no nunca más. ¿No quieren que haga un movimiento que acabo de aprender o esta secuencia que creo que se ve genial, no quieren tratarme como si fuera un poderoso mujer? Bueno, entonces, ponte en fila, pelearé con alguien más esta noche. Vamos a salir y hacerlo’. Me tomó conseguir todo ese fuego para finalmente salir y ser esa persona”.

