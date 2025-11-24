Nikki Bella : «Fuera de WWE me sentía perdida»

La miembro del Salón de la Fama y luchadora en activo de WWE «Sin miedo» Nikki Bella habla acerca de su vida personal y profesional en la actualidad. Lo hace mientras persigue el Campeonato Mundial Femenil que ostenta «La Primera» Stephanie Vaquer.

► En palabras de Nikki Bella

La “Bella Army”

“Tengo que decir que con la Bella Army, se han convertido en una familia. Somos como las Swifties, pero creo que tenemos un poco más de ‘edge’.”

“Lo que amo de la Bella Army es que todo surgió de forma natural. Todos empezamos antes de las redes sociales, y luego, cuando llegaron las redes, la gente empezó a ser acosada… Y entonces este ejército empezó a crecer de manera natural, protegiéndose unos a otros.”

“Se hicieron internacionales. Ahora vienen a eventos o meet & greets, algunos vienen solos sabiendo que habrá otros miembros de la Bella Army. Nos hemos convertido en esta enorme familia.”

“Y ellos fueron quienes me llamaron ‘Fearless Nikki’. Ellos lo inventaron.”

20 años en WWE

“Creo que a estas alturas es todo mentalidad. Y luego viene la parte del dolor después. Ya no salgo después de los shows. Las jóvenes sí. Yo estoy en mi cama con hielo diciendo: ‘Dios mío, tengo que tomar un avión mañana.’ Es duro. La recuperación es definitivamente más dura.”

“Tengo que estar mucho más enfocada en ello. Pero tengo tanta hambre interior y fuego… ser luchadora profesional nunca te deja. Los fans, los viajes, la lucha… especialmente como mujer, es tan empoderador hacer lo que hacemos.”

“WWE es como familia. Te da una adrenalina que te hace querer aparecer cada semana. Y voy a cumplir 42 este viernes. Aquí sigo.”

Retiro y maternidad

“Ese tiempo fue increíble, porque me enfoqué totalmente en mi hijo. Una cosa que noté —y creo que es muy hermosa en las madres— es que, sin darnos cuenta, nos perdemos. Amamos tanto a nuestros hijos y queremos darles todo, que nos olvidamos de nosotras mismas.”

“Un día me miré al espejo y pensé: ‘¿Quién eres?’ ‘Ella ya no está.’ Sabía que el único lugar donde podía encontrarla era de vuelta en el ring… recuperar mi confianza, y otras partes de mí que habían desaparecido. Me pareció genial hablar de esto, porque creo que a veces como madres tenemos miedo de admitir que nos perdemos.”

“Pensamos que es algo negativo, pero no lo es. Solo demuestra cuánto amamos a nuestros hijos. Pero llega el momento de recuperar nuestro ritmo.”

El divorcio

“He tenido dos rupturas públicas. Siempre he trabajado mucho en mí misma durante años. Bri y yo hablamos mucho de eso en nuestro pódcast. La gente siempre dice ‘trabaja en ti misma’, pero cuando pasé por esto pensé: ‘Por esto es que haces el trabajo’. Me sentí preparada. Tu sistema de apoyo lo es todo. Cada día es un desafío y necesitas personas que digan la verdad pero que también te levanten.”

“También tuve mi fe más fuerte que nunca. Sabía que Dios me iba a guiar. Y además todo se volvió acerca de mi hijo. Para Matteo, nada de esto importa. Solo importa lo mejor para él. Alguien me dijo en Instagram: el verdadero privilegio es tener una madre y un padre en un hogar feliz. Mientras mamá y papá sean felices, ese es el mayor privilegio para un niño. Compartir a Matteo… sin importar lo que yo sienta, quiero que él tenga esas sensaciones. Aunque no sea el mismo hogar, dejo mis sentimientos a un lado porque no se trata de mí al criar: se trata de ellos. Hacer las fiestas juntos tanto como sea posible. Que crezca diciendo: ‘Siempre recuerdo a mamá y papá juntos. No sabía que no se llevaban bien.’ No necesitas arrastrar a los niños a situaciones dolorosas.”