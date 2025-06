Nikki Bella regresa a WWE. De momento, tuvo un bonito encuentro co IYO SKY, la actual Campeona Mundial, problemas con Liv Morgan y más que no se vio en TV. Y para conocerlo nos adentramos en el episodio más reciente de The Nikki & Brie Show donde la miembro del Salón de la Fama habla de su experiencia en el programa.

► Nikki Bella regresa a WWE

Regreso al vestuario femenil de WWE

“Ese vestuario es simplemente increíble. Es muy lindo estar rodeada de un gran talento femenino. Me dieron un vestuario propio y yo dije: ‘De ninguna manera. Me voy al vestuario femenino. Quiero estar con ellas.’”

El reconocimiento de IYO SKY y la reacción negativa en redes

«Pero, Brie, fue simplemente increíble. Y tengo que decir que lo que dije anoche lo decía de verdad: estoy tan orgullosa de esta división femenina. Hice algo de prensa antes y también se los dije, pero aquí puedo profundizar un poco más. ‘Impacto’ significa muchas cosas, ¿no? Y romper barreras no es solo el set de movimientos en el ring. Es usar tu voz, luchar por lo correcto, romper muros. Es difícil para cierto sector de internet entender eso. Escuchan que ‘abriste el camino’ y reaccionan… porque alguien hace un comentario cuando IYO SKY dijo eso de mí… Pero no se dan cuenta de que abrir camino no es solo hacer llaves. También es lo que pasó fuera del ring, lo que se hizo por la lucha libre femenina en general. Lo entiendo: para algunos jóvenes o para algunos hombres ignorantes —vamos a ser honestas— no lo entienden. No me importa. Ellos solo piensan en movimientos, victorias y campeonatos. No ven el panorama completo y la mayoría de las veces es porque no son mujeres. Nunca han tenido que luchar por lo que nosotras sí. No solo no son mujeres, tampoco son Superestrellas de WWE. Así que no lo entienden.

Un camino pavimentado implica mucho más: mujeres que hicieron más que solo moverse bien en el ring, porque tuvieron que pelear afuera de él para poder tener ese espacio. Por eso, cuando dije anoche —y tú me entiendes, y muchas lo harán— que es increíble ver a mujeres recoger tu sangre, sudor y lágrimas… no solo mías, de todas las mujeres del pasado que lucharon por nosotras… y hacer algo más grande con eso. Eso es lo que tú quieres, y es lo que estas mujeres están haciendo ahora: con su habilidad atlética y lo que hacen dentro y fuera del ring. Tienen un impacto enorme. Así que cada palabra que dije anoche la dije con el corazón. Estoy tan orgullosa y agradecida, porque hay un talento impresionante en ese vestuario.” El consejo de Natalya

“Me dijo muchas cosas, pero Nattie fue quien —al verme mirando mi guión— me dijo: ‘No, habla desde el corazón’, y me soltó todo un discurso sobre eso. Me dijo: ‘Sabes lo que viniste a decir. No necesitas ese papel. Ve y dilo…’. Nattie siempre ha sido la mejor en ese sentido. Nos conoce tan bien. Ella ha estado con nosotras desde el día uno.”

El nombre de Stephanie Vaquer

“Dios mío, aunque solo algunas personas han comentado al respecto, no tienen idea de cuántas veces practiqué el apellido de Stephanie Vaquer. Siento que todavía lo digo mal. Incluso fui con ella para escucharlo directamente. (Brie menciona que Nikki es mitad mexicana). Cuando lo repetía después de ella, me decía: ‘Perfecto’. Lo decía perfecto, pero después me metía en la cabeza y pensaba: ‘No puedo quedarme atorada con un solo apellido o lo arruinaré todo’. Quería decir varios nombres, así que no me quería enfocar solo en el suyo. Estaba preguntando a la gente… Me decían: ‘Solo dilo como “Vaquer”, piensa en “care” al final’. Y yo pensaba: ‘Ok’, pero luego quería decirlo con algo de sabor, así que tengo que seguir practicando. Soy malísima pronunciando —tú y yo (Brie) con nuestra pronunciación a veces…”.

Respeto y apoyo de WWE

“Lo hermoso de cómo somos las mujeres, de cómo nos empoderamos entre nosotras, es que lo hacemos de una forma especial, y eso es algo que valoro. Y WWE me ha dicho eso desde el inicio. Han sido increíbles respetando mis límites y a mi hijo, lo cual es maravilloso.”