En el 2018, la entonces campeona Raw, Ronda Rousey, se enfrentó a Nikki Bella en el combate estelar del Evolution, el primer evento premium 100% femenil. La ahora ex estrella de la WWE salió victoriosa en ese combate, que marcaría una historia dentro de la compañía.

► Nikki Bella valora su experiencia en Evolution

Con la noticia de que la WWE traerá de vuelta Evolution para este 13 de julio, mismo que fue anunciado durante el Kickoff de SummerSlam, Nikki Bella habló sobre cómo fue la primera edición y lo que significó el combate contra Ronda Rousey para su carrera.

«¡Dios mío! Fue un momento culminante en mi carrera. Nada puede ser más grande para mí, quizás algunas cosas en el futuro; ya veremos. Eso fue lo máximo, y realmente marcó lo que significa ese PPV, Evolution, de todas las mujeres del pasado. La sangre, el sudor, las lágrimas, los triunfos, todo, literalmente valió la pena ese día de Evolution, donde realmente se vio a las mujeres finalmente revolucionar y ser iguales».

Aunque Nikki Bella tenía previsto enfrentarse ante Liv Morgan en la nueva edición de Evolution, la lesión de esta última puso en alto dicho plan y ahora WWE está reestructurando lo que será el futuro de la miembro del Salón de la Fama WWE, quien aún no está descartada para participar allí. De hecho, según informó Dave Metlzer recientemente, la compañía aún planea presentar a la miembro del Salón de la Fama WWE en Evolution 2, aunque no se ha anunciado ninguna lucha oficial para ella, aunque la ex Campeona Divas sigue siendo protagonista del afiche promocional del evento.