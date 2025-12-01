Nikki Bella reacciona tras perder con Stephanie Vaquer

Nikki Bella traicionó hace pocas semanas a Stephanie Vaquer y dejó en claro sus intenciones de luchar por el Campeonato Mundial Femenil, pactándose el encuentro que sucedió este sábado en Survivor Series; sin embargo, la miembro del Salón de la Fama WWE no pudo lograr el resultado esperado, cayendo inobjetablemente ante La Primera, luego de recibir dos Devil’s Kiss (uno de ellos sobre la mesa de comentaristas) y su espiral infernal.

► Nikki Bella no se da por vencida

En un video publicado recientemente en la cuenta de Instagram de la WWE, Nikki Bella comentó sobre su reciente derrota a manos de la actual Campeona Mundial, señalando además que no será la última vez que el Universo WWE vea de ella. La miembro del Salón de la Fama WWE se encontraba visiblemente lastimada, porque tenía la frente un poco hinchada por los golpes recibidos durante su combate contra Stephanie Vaquer.

«Claro que quieren un comentario. ¿Saben lo que pasó? Perdí, pero déjenme decirles algo. Esto no es lo último que verán de Nikki Bella. ¿Entendido? No es la última vez».

Habrá que ver cómo reaccionará Nikki Bella este lunes en WWE RAW tras su reciente derrota contra La Primera, pero seguramente seguirá viendo la forma de cómo volver a la cima, considerando que en su etapa anterior en la compañía ya fue dos veces campeona Divas. En todo caso, los fanáticos podrán averiguarlo en la siguiente edición de la marca roja, que tendrá lugar en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona.