Nikki Bella quiere luchar contra Rhea Ripley

En la reciente edición de Monday Night RAW, Nikki Bella luchó contra Chelsea Green, logrando su primera victoria a nivel individual en siete años. Como estaba previsto, la miembro del Salón de la Fama se quedará un tiempo en la WWE tras su participación en Evolution, y fue muy bien recibida por el Universo WWE, quien la apoyó durante todo el combate, y evidentemente tendrá la oportunidad de codearse con el talento actual, que es probablemente (en conjunto) el mejor que haya existido en toda la historia de la compañía.

► Nikki Bella compara a Rhea Ripley con Paige

Durante una entrevista reciente en «Busted Open Radio», Nikki Bella se mostró ansiosa por explorar una rivalidad con una de las mejores luchadoras del elenco de la WWE, Rhea Ripley.

«Una de las luchadoras con las que más me gustaría luchar es Rhea Ripley. Se siente muy similar a cómo éramos Paige y yo. El personaje de Paige, Anti-Diva, gótica. Y lo que veo en Rhea también me recuerda a cómo era con Ronda Rousey], con Brie a mi lado. Siento que Nikki heel sería increíble con ella. Rhea tiene matices, pero creo que mi personaje le aportaría aún más matices, cosas que aún no conocemos de Mami y todo lo que es. Es alguien a quien siempre miro. No solo creo que podemos crear mucha magia en el ring, sino que la narrativa puede ser muy diferente, fresca y divertida.»

Si bien Nikki Bella estaba previsto que mantenga una rivalidad con Liv Morgan, esta se lesionó y en Evolution fue insertada en la batalla campal, donde no pudo llevarse la victoria. Tras los eventos recientes, parece que la miembro del Salón de la Fama unirá fuerzas con Stephanie Vaquer para hacerle frente al Secret Hervice de Chelsea Green, por lo que poco a poco veremos cómo va a ir encarando algunas rivalidades o alianzas con las mejores luchadoras del elenco actual.