Nikki Bella quiere a su hermana Brie de vuelta en WWE

Nikki Bella regresó en el puesto número 30 en el Royal Rumble Femenil de este año y ha aparecido con regularidad en las pantallas últimamente. Ahora se dispone a retar a Becky Lynch en WWE Clash in París por el Campeonato Intercontinental Femenil. Mientras tanto, su hermana Brie Bella se ha mantenido al margen, a pesar de que en algún momento también se especuló sobre su regreso.

► El obstáculo para el regreso de Brie Bella

Durante una entrevista reciente Rick Ucchino de Sports Illustrated, Nikki Bella confirmó que ha estado presionando tras bastidores para que su hermana Brie regrese a la WWE. Sin embargo, la presencia de Bryan Danielson (esposo de Brie) en AEW podría haber complicado su posible regreso a la WWE, aunque la miembro del Salón de la Fama WWE reconoció que las negociaciones con WWE están en curso.

«Sigo insistiendo. Todas las mujeres la quieren de vuelta y me preguntan cada semana si ha cambiado esa decisión. No creo que los legados deban determinarse en los cónyuges, pero también entiendo de negocios».

“Creo que la WWE se está mostrando cada vez más abierta a ello. Entiendo que lleva tiempo y que simplemente tenemos que resolver las cosas. Hay muchísimos asuntos por resolver, y Brie y yo lo entendemos perfectamente”.

A pesar de las complicaciones y de haber llevado un buen rato sin luchar, Nikki Bella ha ido retomando su ritmo y está cogiendo impulso hacia su combate por el título contra Becky Lynch para lograr uno de los títulos que le faltan en su palmarés; sin embargo, mantiene un ojo en la posibilidad de poder contar con su hermana en el futuro.