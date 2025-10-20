Nikki Bella podría regresar este lunes en WWE RAW

El siguiente Monday Night RAW estará cargado de acción y el combate más destacado (de lo anunciado hasta el momento) es el que sostendrá Becky Lynch ante Maxxine Dupri por el Campeonato Intercontinental Femenil. Además, Adam Pearce anunció que también dará una actualización sobre el estado de Seth Rollins, luego de que este sufriera un brutal ataque en el programa de la semana pasada.

► Nikki Bella lleva más de un mes ausente

Aunque no hay nada oficial por el momento, según un informe reciente de Bodyslam.net, se espera que la miembro del Salón de la Fama, Nikki Bella, esté presente en el episodio de Monday Night Raw de este lunes en Sacramento. Si bien no hay confirmación de que aparezca ante las cámaras, su simple presencia en el programa ha generado un debate sobre su posible rol.

La última vez que Nikki Bella luchó fue en la edición del 8 de septiembre de Raw, en un combate contra Asuka. Aunque perdió, los fanáticos la elogiaron por su actuación, luego de haber sido criticada semanas antes por su desempeño en el ring, y se esperaba que continuara su rivalidad contra las Kabuki Warriors, aunque eso no sucedió. Evidentemente, existía incertidumbre en torno a la miembro del Salón de la Fama WWE, quien misteriosamente había desaparecido tras este programa, sin que se le conociera de alguna lesión.

Habrá que estar atentos para ver si Nikki Bella finalmente hace su regreso y se prepara otra historia para ella, o simplemente permanecerá tras bastidores.