Nikki Bella: “No vamos a ir a AEW“

“Cuando acabó nuestro contrato con WWE, mutuamente, estábamos de acuerdo en que necesitábamos dirigirnos a este próximo capítulo. Estamos muy agradecidas por los últimos 17 años. He aprendido mucho dentro y fuera del ring. [..] A veces, llegas a esta parte de tu vida donde es como: ‘Vamos por caminos separados. No significa que sea para siempre, pero sabemos que es lo correcto’“. Así hablaba recientemente Nikki Bella, ahora Nikki García, sobre su adiós a la WWE, así como también el cambio de nombre que las dos gemelas Bella han comunicado.

> Las gemelas García no irán a All Elite Wrestling

La ahora ex luchadoras adelantaban que esta no tiene por qué una despedida definitiva a la lucha libre profesional, aunque tampoco esperamos que vuelvan pronto. Y de la misma manera esperamos que cuando lo hagan sea nuevamente a la compañía McMahon. Pero de todas formas la misma Nikki quiso aclarar recientemente en Instagram que no tienen intención de ir a AEW, hablando también de que estuvieron tras bastidores en AEW Revolution 2023 para que Matteo pudiera ver a su tío, Bryan Danielson, luchando contra MJF por el Campeonato Mundial de Peso Completo.

“Es lo mismo. No hay resentimientos. Lo entiendo por todo en el pasado, especialmente en los últimos seis meses, parece de esa manera. No vamos a AEW. He visto mucha especulación sobre eso solo porque estuvimos allí visitando a Renee y Paige. Yo estaba como: no he tenido la oportunidad de llevar a Matteo detrás del escenario a un evento de lucha libre, y cuando supo que el tío Bryan estaría allí, Matteo ama a su tío Bryan. Brie y yo estamos como: tenemos que ir a ver a Bryan. Los niños se divirtieron mucho“.

“We’re not going to AEW” – Nikki Garcia FKA Nikki Bella pic.twitter.com/u3q7K73NRu — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) March 15, 2023

