Nikki Bella: «No puedo volver a WWE sin mi hermana»

Nikki Bella ha regresado a la WWE pero considera que necesita a su hermana Brie para continuar adelante. Además propone un combate imposible de hacer. La miembro del Salón de la Fama fue entrevistada recientemente en Sports Illustrated después de haber aparecido en el último episodio de Monday Night RAW y sido atacada por Liv Morgan, la mitad de las Campeonas de Parejas.

Podría pensarse que ambas luchadoras tendrán un mano a mano en Evolution o SummerSlam pero, ¿y si se incluye a Brie Bella y Raquel Rodríguez en la ecuación? De momento, la «Fearless» dice lo siguiente:

«Eso es definitivamente lo que espero ver. No voy a mentir. Quiero decir, me gusta tener mi propio tiempo, pero también, no puedo hacerlo sin mi compañera de equipo. Así que, nunca se sabe. Como nos encanta decir en WWE, nunca sabes lo que va a pasar. Nos mantiene alerta, pero solo hay que estar atentos. Hay que seguir sintonizando.»