Nikki Bella niega restricción de edad para tener una cita

Nikki Bella ha disfrutado de su soltería desde que atravesó un divorcio muy difícil el año pasado, y mantiene la custodia compartida de su hijo con su ex esposo. Actualmente, forma parte activa del elenco de la WWE y a sus 41 años de edad, ha ido rehaciendo su vida sentimental, aunque surgieron rumores de que solo sale con hombres más jóvenes.

► Para Nikki Bella, la edad no es lo más importante

En la reciente edición de The Nikki & Brie Show, Nikki Bella abordó el rumor que circulaba en internet, y explicó que la afirmación de que solo sale con veinteañeros es completamente falsa, dejando en claro que la edad no es un factor decisivo para ella a la hora de salir con alguien. Nikki dijo que estaría abierta a una relación con alguien de veinte, treinta, cuarenta o cincuenta, y afirmó que lo más importante es la química genuina y la conexión emocional. Añadió que, si bien probablemente no saldría con alguien de 60 años, su enfoque nunca se ha centrado en la edad ni en la apariencia, sino en la pasión, los sentimientos y la conexión real.

«Hay otra mentira circulando: que solo me gustan los veinteañeros. Así que, cuando revisaba los mensajes directos, vi a un montón de chicos diciendo: ‘Qué lástima que ahora solo te gusten los veinteañeros’. Y yo les pregunté: ‘¿De dónde viene eso?’. Al ver que otras personas en mis mensajes lo confirmaban, como: ‘Oye, pensé que tenía una oportunidad, pero supongo que solo te gustan las personas de veintitantos’, pensé: ‘¿Qué demonios? ¡Qué locura!’.»

“Sin duda saldría y me acostaría con alguien de 20, 30, 40 o 50 años, si hubiera conexión y química. No creo que llegara a los 60. Pero ante todo, no importa la edad ni la apariencia. Tiene que haber química y sentimiento. Soy una persona muy apasionada. No voy a acostarme con alguien así como así”.