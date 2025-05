Nikki Bella niega Evolution 2 y anuncia película

En abril, Nikki Bella dio a entender que WWE podría hacer una secuela de Evolution en julio: “Habrá un anuncio muy importante que hará que la gente se emocione mucho en julio». Esto lanzado por la miembro del Salón de la Fama conectaba en un reciente informe que apuntaba concretamente al día 25.

► No Evolution 2, sí cine

No obstante, ahora la Bella Twins aclara que no pretendía desatar ese rumor, revelando que entonces no estaría disponible para participar en el evento exclusivamente femenil. Aunque claramente sería mejor contar con ella, no sería necesaria su aparición para que este se realizara. Atendamos a sus palabras en el Nikki & Brie Show:

“No confirmé mi participación en el pay-per-view Evolution. Lo que estaba diciendo es que voy a ser parte de algo en julio — solo necesito aclarar esto porque lo veo por todas partes. Estoy en una película. Aún no puedo anunciarlo, pero es una película en la que participo en julio. No quería decir lo de la película, pero ahora siento que tengo que decirlo porque todos piensan que estoy confirmando Evolution. Es una película en la que estoy, y estoy emocionada porque es un gran personaje y fue muy divertido interpretarlo. No puedo esperar para hablar más sobre eso».