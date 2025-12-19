Nikki Bella: «La gente me llama put*, pero…»

En lo relativo a la WWE, Nikki Bella sigue persiguendo el Campeonato Mundial Femenil contra Stephanie Vaquer. Durante el episodio de Monday Night Raw del 15 de diciembre, interrumpió un combate entre «La Primera» y Raquel Rodríguez.

► Nikki Bella y la intimidad

Hablando de su vida personal, de cuando en cuando se tocan algunos temas, pero ya hace tiempo que no es una cuestión tan principal. No obstante, hoy nuevamente la traemos a Superluchas debido a recientes declaraciones de la «Sin miedo».

Mientras hablaba con su hermana Brie en un capítulo nuevo del Nikki and Brie Show, Nikki abordó que algunas personas la llamen «put*»:

“Es una locura porque en realidad no me han tocado ni he hecho nada desde hace muchísimo tiempo, y él estaba como: ‘Oh’. Y yo le dije: ‘Sí, así que es gracioso cuando la gente me llama put* cuando en realidad no he tenido intimidad en muchísimo tiempo, ni siquiera un beso’. Ni siquiera he besado a alguien en muchísimo tiempo. Es bastante loco. Estaba pensando en esto anoche, como: ‘¿Todavía sé besar?’ Ya sabes cuando ha pasado tanto tiempo.”

Puede entenderse que la luchadora no ha tenido ninguna pareja sentimental o sexual desde que se divorciara del bailarín Artem Chigvintsev, con quien comparte un hijo. Antes, Nikki Bella había salido con John Cena.

