Nikki Bella justifica su reciente cambio a ruda

En la más reciente edición de Raw, y la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, defendió su título ante Raquel Rodríguez de The Judgment Day, llevándose la victoria pese a la interferencia de Roxanne Perez. Sin embargo, la situación se complicó cuando concluyó el combate, ya que Perez había atacado a Vaquer, con Nikki Bella evitando un daño mayor, solo para que esta pudiera consumar su traición ante la actual monarca, convirtiéndose en ruda en el proceso.

► Nikki Bella explicará el motivo de sus acciones en el próximo WWE RAW

Desde su regreso a la WWE a principios de este año, Nikki Bella ha interpretado el papel de una veterana agradecida y ansiosa por compartir el ring con la nueva generación de talentos, aunque los resultados que había obtenido no eran del todo favorables a nivel individual. Sin embargo, decidió darle un giro a su futuro con el ataque reciente a Stephanie Vaquer y durante la reciente edición de «The Nikki & Brie Show», la miembro del Salón de la Fama WWE mencionó que planea dirigirse al Universo WWE para explicar sus acciones en el programa de la próxima semana, que se transmitirá desde el Madison Square Garden, en Nueva York, aunque sí adelantó que recordó los recientes elogios que Big E tuvo hacia ella.

«No siempre conviene ser la chica buena… Por eso no voy a decir nada ahora, porque voy a esperar a que me den la palabra. Debería ser frente al público del MSG. Me explicaré porque tengo mucho que decir, y no hay mejor público para hacerlo que el MSG».

«No es que venga aquí y diga siempre: ‘Ah, cuando tenía dos días libres porque no estaba con mi hijo, volé a Orlando solo para subir al ring durante cinco horas y luego regresar directamente’. No hablo de esas cosas todo el tiempo, pero quienes saben, saben. De verdad amo este negocio. Quiero darlo todo. Me encantó lo que dijo Big E porque, sí, no necesito quedarme de brazos cruzados y siempre dejar que otros brillen. Ahora sé de lo que soy capaz. Sé lo que valgo, y lo van a oír mucho más».

Nikki Bella ha sido dos veces campeona Divas durante su etapa anterior con la WWE, y ahora siente que puede volver a reclamar un lugar en la cima de la compañía, aunque Stephanie Vaquer no se lo pondrá nada fácil y seguramente buscará el desquite luego del ataque traicionero que sufrió.