Nikki Bella habla por primera vez de su divorcio

La miembro del Salón de la Fama de WWE Nikki Bella se divorció del bailarín Artem Chigvintsev, con quien tiene un hijo, Matteo, poco después de que él entrara en prisión por violencia doméstica y de que se decretara una orden de alejamiento. En todo momento, la ex luchadora se ha mantenido lejos del ojo público, al menos en lo relativo a hacer comentarios sobre dicha situación.

► Habla por primera vez

Pero recientemente quiso pronunciarse por primera vez durante una episodio de The Nikki & Brie Show, el podcast que conduce con su hermana, Brie Bella.

“Necesitaba desconectarme porque, primero que nada, soy mamá, y la protección y privacidad de mi hijo son lo más importante. Haría lo que fuera necesario para eso, sobre todo. Luego, necesitaba espacio para sanar y enfrentar el trauma. Ha sido difícil. Muy difícil. He estado con el corazón roto y triste». Nikki dice que pasaron de una gran historia de amor a una terrible, algo que nunca vio venir. “Sé que, como figura pública, tengo que decir un poco sobre esto. Después de esto, no quiero volver a hablar del tema porque realmente deseo privacidad para Matteo. Eso ha sido lo más importante». También se dice destrozada viendo cómo todo lo ocurrido se ha estado mostrando en los medios de comunicación.

Acerca de la indicación del abogado de Artem de que él no fue quien golpeó primero, Nikki contesta: «Cuando conoces la verdad, nada más importa. Cuando algunos de ustedes venían a decirme lo que la gente decía o lo que estaba circulando, eso me afectaba de alguna manera, pero porque conozco la verdad y realmente la viví, no me afectaba tanto, porque esas personas no estuvieron ahí ese día. La gente no sabe por lo que he pasado, ni por lo que estoy pasando. Siempre habrá quienes asuman cosas y digan cosas. Cuando les alimentan con mentiras, habrá quienes crean esas cosas».

Ella no pretende arruinar públicamente a su ex esposo porque al final es el padre de su hijo: «En cuanto a nuestra relación, es triste, pero las cosas no han estado bien desde hace mucho tiempo. Realmente lo presenté como si estuviera mucho mejor de lo que estaba ante el público, y me arrepiento de eso porque pensé que si podía poner a esta persona en un pedestal, tal vez, si lo escuchaba lo suficiente, lo que yo creía de él, él también podría creerlo de sí mismo». Cuando Brie le pregunta por qué lo hizo, Nikki responde: «Éramos tan públicos y sentí que no me estaban escuchando en casa, así que tal vez me escucharía públicamente. Al final, no estábamos sacando lo mejor el uno del otro. Probablemente deberíamos haber terminado hace mucho tiempo para que, al final, lo que pasó no hubiera sucedido«.

Nikki tiene la esperanza de que ambos crien juntos a Matteo de manera civilizada por el bien del niño, aunque aún no está lista para perdonar, sí cree que Artem puede ser una gran persona, y quiere seguir adelante. También da las gracias a todas las personas que la han estado apoyando.

