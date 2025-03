Nikki Bella habla de su reencuentro con John Cena

Los ex prometidos Nikki Bella y John Cena se reencontraron recientemente con motivos de sus respectivos regresos a la WWE durante el Royal Rumble 2025.

► El reencuentro

La miembro del Salón de la Fama y su hermana, Brie Bella, fueron entrevistadas ayer por Kristin Cavallari en Let’s Be Honest y no pudo evitar hablar de ello. «Espera, ¿es la primera vez que ves a John Cena?», preguntó Cavallari. Nikki reveló que era la «primera vez en siete u ocho años» que se veían. «Fue muy rápido«, dijo sobre el reencuentro, señalando que Cena ahora es un «hombre casado», por lo que quería proceder con «respeto«. «Estaba en un círculo hablando con la gente. Él vino a dar la mano a todos. Me dio la mano«. Cavallari se sorprendió al escuchar que él no le dio un abrazo a Nikki. «Pero lo que pasó fue que, cuando él se fue, todas las chicas estaban como, ‘Oh Dios mío’. Yo dije, ‘Shh, shh, está casado, hay que ser respetuosos’. Y eso fue todo.»

Ella continuó sobre el reencuentro: «Fue agradable. Y fue genial porque rompimos el hielo y, sabes, ambos simplemente coincidimos de nuevo en el mismo momento. Es un buen sentimiento.» Cuando la entrevistadora bromeó con su invitada diciendo que «todos quieren que ustedes dos vuelvan a estar juntos», Nikki respondió rápidamente: «Siguiente pregunta.»

► El regreso

Sobre su regresodurante la batalla real en general, que marcó su primera aparición en la compañía desde su retiro en 2019, Nikki dijo que fue «increíble.»

«Ser la número 30 en el Royal Rumble es un sueño… Fue tan divertido e irreal.»

También fue un impulso de confianza muy necesario después de su divorcio de Artem Chigvintsev tras su arresto por acusaciones de violencia doméstica. «Le seguía diciendo a Brie, como, tengo ganas de ser Nikki Bella de nuevo, porque ella tenía la confianza y la fuerza en el ring que yo ansío y deseo, y simplemente no le importaba lo que la gente pensara de ella y todo eso. Así que tenía ganas de ser ella de nuevo. Y cuando recibí la llamada, dije, sí, lo necesito.»