Nikki Bella ya ha avisado de que hará más con la WWE después de su regreso en el Royal Rumble 2025: «¿Es esto algo único o ha venido para quedarse? Sigan atentos. Verán otra aparición de la ‘Fearless’ Nikki más pronto que tarde, eso es seguro. Definitivamente, haré más de lo que hice el sábado. Espero que Brie Mode esté a mi lado pronto. Más sobre eso próximamente».

Además, la miembro del Salón de la Fama tiene al menos un plan en mente: reencontrarse con Roxanne Pérez. Las dos protagonizaron un momento juntas en la batalla real de treinta luchadoras en el evento premium.

Just like her hero back in the Total Divas days, Roxanne is mocking Nikki Bella! #RoyalRumble pic.twitter.com/MEfhu5Vu6m

— USA Network (@USANetwork) February 2, 2025