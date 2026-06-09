Nikki Bella da actualización de su lesión y cuándo volverá a WWE

La ausencia de Nikki Bella en WrestleMania 42 fue una de las noticias más inesperadas de principios de año. Una lesión de tobillo obligó a la integrante del Salón de la Fama de WWE a pasar por cirugía cuando todo apuntaba a que volvería a competir junto a su hermana Brie Bella.

Ahora, varios meses después de aquella operación, Nikki compartió una actualización positiva sobre su estado físico y explicó que está cada vez más cerca de regresar a los cuadriláteros.

► Nikki Bella no quiere apresurar su recuperación

Durante una reciente edición de Nikki & Brie Show, la ex campeona señaló que ha tenido que aprender a respetar los tiempos de su rehabilitación, incluso cuando siente que físicamente podría exigirse más.

Según explicó, una de las lecciones más importantes ha sido aceptar que el progreso debe construirse paso a paso para evitar recaídas.

«Mientras he estado trabajando en mi fortalecimiento físico, algo que he tenido que repetirme constantemente es que hay que empezar por algún sitio. Hay cosas que estoy haciendo ahora mismo en las que siento que podría levantar más peso o saltar más alto, pero eso no forma parte de mi proceso de recuperación», comentó.

La luchadora reveló que recientemente intentó exigir más a su tobillo durante una sesión de entrenamiento y terminó sintiendo un fuerte dolor, situación que le recordó la importancia de seguir las indicaciones médicas.

► La lesión la dejó fuera de WrestleMania 42

La lesión sufrida por Nikki Bella provocó cambios importantes en los planes de WWE rumbo a WrestleMania 42.

Antes del problema físico, existían fuertes rumores de que Nikki y Brie Bella tendrían momentos importantes en la división de parejas e incluso podrían haber conquistado el campeonato.

Sin embargo, la lesión de tobillo obligó a modificar esos planes y mantener a Nikki alejada de la actividad competitiva durante varios meses.

► Nikki Bella ya tiene la mira puesta en su regreso

A pesar de la frustración que supone perderse oportunidades importantes, Nikki aseguró que las noticias más recientes sobre su recuperación han sido muy alentadoras.

La integrante del Salón de la Fama explicó que próximamente se someterá a nuevas radiografías y que, si todo continúa evolucionando de forma positiva, podrá comenzar el proceso de regreso al ring.

«Todo se ve muy bien. Creo que me harán las radiografías una semana antes de lo previsto y después empezaré a volver al ring poco a poco para ver cómo me siento. Todo está evolucionando de manera muy positiva, fuerte y saludable«, afirmó.

Por ahora, Nikki Bella continúa enfocada en completar su rehabilitación antes de fijar una fecha definitiva para volver a la acción en WWE.