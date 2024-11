Nikki Bella culminó su proceso de divorcio

Artem Chigvintsev y Nikki Bella estuvieron casados desde hace dos años, y procrearon a un hijo que tiene cuatro. Sin embargo, la situación entre ellos tuvo un cambio drástico luego de que el primero fuera arrestado en Napa, California por violencia doméstica. El incidente se produjo hace ya un par de meses, con varios agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Napa acudiendo al lugar, y eventualmente se conoció que la pareja habría tenido una discusión, y que el propio Chigvintsev fue quien hizo la llamada ante el hecho de que su esposa le estaba arrojando zapatos, aunque la celebridad no enfrentará cargos penales por esta situación, aunque si cuenta con una orden de alejamiento por parte de su ahora ex esposa.

► Nikki Bella y Artem Chigvintsev culmina su tumultoso capítulo

El bailarín de Dancing With the Stars y la ex estrella de WWE, que procrearon un hijo de 4 años, Matteo, finalizaron su separación solo dos meses después de una ruptura tumultuosa que tuvo acusaciones de violencia doméstica por ambas partes. Un portavoz de Nikki confirmó a E! News este miércoles que finalmente ambos acordaron los términos de su divorcio y no irán a la corte.

«Nikki y Artem han resuelto su divorcio y no irán a la corte. La prioridad número uno de Nikki siempre ha sido su hijo y la privacidad en el asunto. Ella está agradecida por todo el amor y el apoyo que ha recibido durante este momento difícil».

Dentro de todo el problema que derivó en este divorcio, hubo acusaciones legales de parte y parte, e incluso Artem Chigvintsev acusó a su ex esposa de hacerle perder ingresos significativos con sus acusaciones, consideradas como «falsas». Esto, en represalia a las acciones que su ex esposa había tomado previamente. Ahora, con el divorcio ya resuelto, parece que ambos están comprometidos a llevar las cosas de buena forma por el bien de su pequeño hijo, situación que el abogado de la estrella de Dancing With Stars le comentó a E! News.

«Él y Nikki están enfocados en la crianza compartida y en trabajar juntos por el mejor interés de su hijo».