Nikki Bella: «Cuando mi hijo me ve en WWE…»

Las miembros del Salón de la Fama de WWE The Bella Twins conversan sobre una variedad de temas: la lucha libre, ser hermanas, Bonita Bonita, cuidado personal… No te pierdas nada del episodio más reciente del Nikki & Brie Show.

► En palabras de Nikki y Brie Bella

Su vino Bonita Bonita

Nikki:

Mientras esperaba a Brie (porque su vuelo se retrasó), estuve investigando cómo lograr que nuestro vino Bonita Bonita se sirviera aquí en el hotel One en West Hollywood.

Descubrí que hay que hablar con el gerente general, él es quien decide qué vinos entran.

Brie:

¿No el director de alimentos?

Nikki:

No. Así que GM, si estás escuchando, ¡pon nuestro vino aquí! Este lugar es prácticamente nuestro hogar.

Brie:

Totalmente. Lo conseguiremos.

Nikki:

Hasta en el Face Gym me reconocen. Ya soy parte del vecindario.

Bonita Bonita is blooming! 🌸 Reserve your ticket for a floral-filled motherhood wellness day in Napa on 5/11. Join us for an intimate day where we’ll gather for floral arranging and much more at our new tasting room. 🥂 Click the link below for details!https://t.co/wir4NPknqb pic.twitter.com/S0Fzp5Euwr — Nikki & Brie (@NikkiAndBrie) April 11, 2024

Cuidado personal

Brie:

Tu piel está increíble.

Nikki:

Acabo de volver del Face Gym. No hay nada como eso.

El hombre al lado casi se quedó dormido, y yo estuve a punto.

Brie:

Estamos obsesionadas con Face Gym desde hace tiempo. Están por abrir dos nuevas sedes en Los Ángeles.

Nikki:

Deberían abrir una en Napa. Aunque sea con dos sillas.

El regreso de Nikki Bella a WWE

Nikki:

Fui a Monday Night Raw en Sacramento. Llevé a Matteo, fue su primera vez en un show.

Bailey fue adorable con él: se metió al ring, le hacía caso en todo lo que Matteo decía, hasta hicieron abdominales juntos.

Brie:

¡Qué tierno!

Nikki:

Sí, aunque cuando me vio entrar, se puso muy serio. Puedes ver que se pone protector conmigo. Fue un momento muy dulce.

Después de la lucha, corrí hacia él para que viera que mamá estaba bien.

Nikki:

También vi a Ivy y Lyra luchar. Me recordaron mucho a Beth Phoenix cuando nosotras empezábamos: fuertes, dulces y hermosas.

Brie:

Me encanta que Matteo pueda ver lo que haces.

Nikki:

Yo también soñaba con eso. Que mi hijo me viera trabajar. Fue un momento muy especial.

Monday Night Teo 🥹❤️ Bella Army this was just the best! A core memory for the both of us! I’ve been waiting for this day for so long. 🥹❤️‍🔥🥰 pic.twitter.com/zWQbFIJvjc — Nikki & Brie (@NikkiAndBrie) October 22, 2025

WWE 2K26

Brie:

Te escanearon para el nuevo videojuego, ¿verdad?

Nikki:

Sí, fue divertidísimo. Matteo estaba fascinado con todas las cámaras y los puntos de captura. Les dije: “Ya era hora de volver”.

Maxxine Dupri

Nikki:

Maxxine tuvo una lucha por el título en Sacramento. Terminó en descalificación, pero ¡ella merecía ganar! Era su ciudad natal.

Había llevado seis botellas de Bonita Bonita para celebrar.

Brie:

¿¡Seis!?

Nikki:

¡Sí! Pensé que íbamos a celebrar grande. Pero cuando no ganó, se las regalé igual.

Brie:

Eres terrible (ríe).

.@maxxinedupri still has her eyes on the Intercontinental Title…👀 pic.twitter.com/sqbw9oe8Ji — WWE (@WWE) October 21, 2025

Big E

Brie:

Big E dijo algo hermoso sobre ti.

Nikki:

Sí, lo vi. Fue tan dulce.

Brie:

Dijo que ama tu regreso porque no estás viviendo de la nostalgia, sino enfrentando a la nueva generación. Que estás hambrienta y con energía.

Nikki:

Eso me llegó al corazón. Es bonito cuando alguien reconoce tu esfuerzo sin que lo pidas. Me encanta estar de vuelta con el roster actual.

Hermanas gemelas

Brie:

Si Stephanie está buscando compañera, debería llamarme primero.

Nikki:

(riendo) Bueno, ella me llama Bonita… y a Matteo Bonito. Pero sí, tendría que llamarte también.

Brie:

(riendo) Claro, la gemela original.

Juego “Termina la frase”

Cuando éramos niñas, mamá siempre me pillaba haciendo…

→ Brie: Arte. Siempre dibujando.

Lo que Nikki siempre roba de mi clóset es…

→ Nikki: Suéteres cuando hace frío.

Si yo fuera una copa de vino…

→ Brie: Sería un Cabernet con mucho cuerpo.

→ Nikki: Totalmente. O una mezcla italiana fuerte.

El famoso con el que dicen que me parezco es…

→ Nikki: Salma Hayek.

→ Brie: Totalmente.

Nikki no puede pasar 24 horas sin…

→ Brie: Café.

→ Nikki: ¡Y tú sin vino!

Nuestra mayor pelea de gemelas fue por…

→ Brie: Tus exnovios. Siempre por tus novios.

Mi rasgo tóxico en una relación es…

→ Brie: Que soy mandona. Pero Brian lo necesita.

La gemela más divertida es…

→ Nikki: Yo.

→ Brie: No, tú eres la más picante.

Personaje ficticio con el que me casaría:

→ Brie: Thor.

→ Nikki: ¡No! Thor es mío. Tú con Aquaman.

→ Brie: Sí, cuidaríamos el océano juntos.

Mi cara de “estoy bien” significa…

→ Nikki: “No estoy bien.”

→ Brie: Y yo siempre lo sé.

Frase que más uso:

→ Brie: “En modo Bri” o “Puede que borre esto después.”

Si intercambiáramos vidas por una semana…

→ Nikki: Te afeitaría el… ya sabes.

→ Brie: (riendo) No tengo un arbusto, solo un poco de vello.

Cuando pierdo una discusión…

→ Brie: Me quedo callada o dejo de escuchar.

Última vez que nos reímos hasta llorar:

→ Brie: Cuando me mandaste ese reel.

→ Nikki: ¡Sí! No podía respirar de la risa.

Una frase inspiradora

Brie:

“A veces, el cambio más pequeño en tu día puede ser el comienzo del mejor capítulo de tu vida.”