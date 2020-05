Nikki Bella confiesa que fue violada: La situación que atraviesan las mujeres en el mundo entero está cambiando, principalmente por el grado de sensibilidad que todos en general estamos tomando. Sin embargo esto no implica que la situación este cambiando al ritmo que debería, y que las condiciones de vida sean las ideales para las mujeres en este punto de la historia de la humanidad. Por eso ellas claman, con justa razón, su derecho a hacerse escuchar con el grito del #YoTambién (#MeToo en ingles).

Las agresiones sexuales son uno de esos puntos en los que más atrasados estamos, pues estás se siguen cometiendo a diestra y siniestra, mientras muchos testigos voltean la vista a otro lado, o incluso, en no pocas ocasiones se hace sentir a la mujer como la causante de tan ruin situación. Esto, la verdad es muy lamentable.

►Nikki Bella confiesa que fue violada en su juventud

El día de hoy, 5 de mayo, las gemelas Nikki y Brie Bella han sacado a la venta un libro con sus memorias de nombre "Incomparable". En dicho libro, la ex Campeona de Divas WWE, Nikki, confiesa haber sido violada, por un "amigo". Aquí parte de lo relatado por Nikki:

"'Perdí mi virginidad' es muy inexacto, en realidad. Me robaron mi virginidad, sin mi consentimiento. Fui violada, por un tipo que creía que era un amigo, mientras me desmayaba en una fiesta. "Había tomado demasiadas cervezas, y tal vez algunos tragos de alcohol duro, y solo me desperté porque me dolía el estómago, me di cuenta y este tipo estaba encima de mí y dentro de mí. "Lo empujé y salí corriendo de la habitación. Me siguió por el pasillo y me preguntó si eso significaba que ahora éramos novios. Eso fue jodidamente sorprendente. En retrospectiva, no sé porque nunca se me haya ocurrido llamar a la policía. Ni siquiera se lo dije a mi hermana porque al admitir que había sucedido, lo hacía realidad, se convertía en realidad. "(Su atacante) no se disculpó, no le preocupaba meterse en problemas. Pensó que al aprovecharse de mí, ahora debía tener acceso oficial y pleno a mí. Que este ataque realmente me haría suya, de una manera social célebre. Me enfurezco incluso escribiendo sobre esto ahora. Sé que no fui la única chica en nuestra escuela secundaria que fue violada de esa manera y luego esperaba ser ignorada al día siguiente, así es como era. "Y hombre, rezo para que las cosas sean diferentes ahora, para que las chicas se den cuenta de que si les ocurre algo tan horrible y repugnante, pueden y deben decir y hacer algo. “Desearía haber sabido que podría haberle quitado su futuro de la misma forma en que él me había quitado algo tan sagrado. Algo que esperaba compartir con alguien que amaba, en el momento de mi elección."

Nikki también narró otra agresión ocurrida posteriormente, cuando junto a una amiga acudió a un concurso de modelaje. Conocieron a dos tipos: "tenían la edad universitaria, si no a mediados de los veinte años" que los invitaron a su habitación de hotel, y Nikki dijo "a pesar de que me dieron escalofríos". Después de ser presionadas para beber jugo de naranja y vodka de una jarra, Nikki cedió. "No había bebido mucho antes de sentirme mareada y levantarme para ir al baño, pensando que podría vomitar".

Uno de los dos tipos siguió a Nikki al baño y "golpeó mi cabeza contra" el lavabo. Ella escribió que "despertó cuando accidentalmente encendió el secador con el codo". Nikki, reconociendo que había sido "claramente asaltada" y violada, golpeó a su atacante y huyó. Regresó a su habitación de hotel donde estaba su amiga adolescente. “Ella me había dejado atrás y corrió. Pero también había sido violada y estaba histérica y en la ducha. Su madre me abrazó hasta que me tranquilicé ".

“Todas decidimos fingir que nunca había sucedido. Incluso mi madre está conociendo sobre todo esto por primera vez en este libro", escribió Nikki, y agregó que las tres, Nikki, su amiga y la madre de su amiga, fueron avergonzadas en silencio. La madre sintió como si no hubiera podido proteger a las niñas, mientras que Nikki y su amiga sintieron que tenían la culpa "de querer ir a la habitación de los chicos, de beber alcohol ilegalmente".

"El movimiento #MeToo me cautiva con su potencial y me recuerda por qué la violación y la agresión sexual son una doble bofetada para las mujeres. Existe la horrible ofensa en el momento, y luego la vergüenza y la culpa que siguen y se sienten casi peor que el dolor original. Cuando te sucede algo como esto, entiendes la mentalidad de culpar a la víctima, lo fácil que es sentir vergüenza en lugar de ira, lo fácil que es sentir que podrías haberlo detenido tú mismo. El 'si solo hubiera', el 'por qué no lo hice así...'"

Si conoces a alguien que fue víctima de una situación parecida, por favor, denuncia.