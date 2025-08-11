Nikki Bella: «Becky Lynch me tomó con la guardia baja»

En el Monday Night RAW de la semana pasada, Nikki Bella encaró a Becky Lynch y la desafió a un combate por el Campeonato Intercontinental Femenil y de repente tuvieron un acalorado cruce de palabras, donde los nombres de Seth Rollins (esposo de Becky) y John Cena (antigua pareja de Nikki) salieron a la luz.

► Nikki Bella y Becky Lynch lo llevan al plano personal

En la reciente edición del Nikki and Brie Show, Nikki Bella habló sobre cómo Becky Lynch la ridiculizó en Raw la semana pasada por su ruptura con John Cena, en un segmento que fue muy bueno. La miembro del salón de la Fama WWE admitió que la Campeona Intercontinental la tomó con la guardia baja, aunque dijo que disfrutó mucho del segmento, agregando que la Bella Army le ha estado enviando réplicas adecuadas para Becky, y que las estará guardando para más adelante.

«Lo más loco es que la gente la llama la mejor promo del año. Becky me quemó, me iluminó, y todos dicen que es la mejor quema del año. Es increíble la cantidad de medios que ha recibido, pero estos son los momentos que queremos, ¿verdad?

Esa quema fue graciosa porque de verdad me encanta. Mi Bella Army, las he visto a todas en línea tuiteándome algunas quemas increíbles para devolverle a Becky. Las he estado guardando porque sé que las voy a necesitar.»

«Honestamente, siento que estoy en una era más inestable y desfavorecida, y hace mucho que no estoy aquí. Es genial, porque lo único que puedo hacer es escalar posiciones, seguir luchando por ascender.

Estar en esta posición de desfavorecida es emocionante; la única expectativa es aparecer, dar lo mejor de mí, impresionar al público y luchar por ello. Y quiero luchar con todas mis fuerzas. Así que, por favor, todos, sigan enviándome esos buenos mensajes de aliento, porque necesito volver con fuerza después de lo que dijo sobre John. Pensé: ‘¡Mier**!’.

Bueno, tu chica apenas está calentando. Alguien más escribió: «Necesito que Nikki recupere su onda de campeona de Divas ruda». Sigan viendo. Es todo lo que voy a decir. Sigan viendo.»

Esta fue apenas la primera parte de la rivalidad entre Nikki Belly y Becky Lynch, con la miembro del Salón de la Fama aguardando el momento oportuno para responder, aunque primero tendrá que recuperarse de la lesión que sufriera hace un par de semanas.