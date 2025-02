Nikki Bella: ·Natalya me ayudó a encontrar mi ‘F*ck You'»

La miembro del Salón de la Fama Nikki Bella comparte la ayuda que Natalya le dio de cara a su regreso a la WWE en Royal Rumble 2025. La Bella Twin había pasado tres años lejos de los cuadriláteros, lo cual le había llevado a perder la confianza en sus capacidades como luchadora. Afortunadamente, como tantas y tantos otros talentos, contó con la mano de «The Queen of the Harts», quien un día también será Hall of Famer.

► Encontró su «F*ck You»

«Esta vez, preparándome para este regreso, Nattie ha sido una pieza clave para mí porque es quien mejor me conoce cuando se trata de lucha libre. Conoce mi personalidad, sabe cómo me muevo. Lo primero que notó fue: ‘Tenemos que trabajar en recuperar tu confianza.’ Le dije que, en los últimos años, realmente la había perdido. Perdí la confianza en mí misma y en sentirme bien conmigo. Eso era una gran parte de ser Nikki Bella. Ella irradiaba confianza. Salía ahí afuera y me sentía sexy, fuerte y segura. No podías romperme. Incluso si iba a perder, iba a hacer que se viera increíble y me sentía muy bien con eso. Esa es una parte de mí que se ha perdido. Pero mientras he estado entrenando estas últimas tres semanas, poco a poco la he ido recuperando, y eso me ha emocionado aún más para este regreso porque me he dado cuenta más que nunca de que lo necesito, personalmente.

Antes de que mi música sonara en el 30 y yo saliera, Nattie corrió a Gorilla (el área detrás del escenario). Una de las cosas que me enseñó durante el entrenamiento para ayudarme a recuperar la confianza fue: ‘Tienes que encontrar tu F*ck You.’ Y le dije, ‘Tienes razón.’ Me dijo: ‘Cuando hagas tus movimientos y lances tus antebrazos, realmente necesitas encontrar ese F*ck You interno para poder darlo todo y ser quien eras.’ Cuando faltaban diez segundos para que saliera, ella literalmente me agarró y me dijo: ‘Ve y dales tu Fuck You.’ Fue un momento increíble con Nattie. Es la persona más increíble que conocerás. Es una pieza clave en la WWE y en la división femenina.

Justo cuando sonó mi música, creo que puse una cara demasiado seria porque pensé: ‘Voy a encontrar mi F*ck You.’ Y lo hice. Encontré mi F*ck You interior y estoy emocionada por seguir encontrándolo más mientras hago más en el ring«, explica en Nikki & Brie Show.