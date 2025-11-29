Nigel McGuinness y Lee Moriarty disputarán un Iron Man en ROH Final Battle

Nigel McGuinness

Parece que de algún modo, Nigel McGuinness se ve reflejado en Lee Moriarty. Este lleva casi año y medio como Campeón Puro ROH, título que tiempo atrás (en su anterior versión) portara el inglés, y durante Final Battle 2024, Moriarty logró vencer al veterano para retener la presea. 

Ya el presente año, en el episodio de AEW Collision del pasado 16 de agosto, McGuinness logró devolver el golpe, haciendo que Moriarty se rindiera vía London Dungeon bajo una lucha a cuatro bandas completada por Hechicero y Daniel Garcia. Su victoria le permitió retar a Zack Sabre Jr. en Forbidden Door 2025 por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. 

Aquel intento fallido de McGuinness en pos de coronarse máximo monarca de NJPW supuso su última implicación competitiva hasta ahora. Pero sin mayor demora, el próximo viernes, lo veremos calzarse las botas, según lo anunciado anoche durante la edición semanal de ROH. Y lo hará de nuevo frente a Moriarty.

McGuinness dijo que no le gustaría retirarse sin antes desempatar marcador con el miembro de Shane Taylor Promotions, así que le propuso un tercer duelo, pero yendo más allá de los anteriores: bajo modalidad «Iron Man» de 30 minutos. No vimos a Moriarty recoger el guante, pero ROH hizo oficial la ocurrencia de McGuinness para Final Battle, aunque sin el Campeonato Puro de por medio

► Cartel de Final Battle

Estamos ante el octavo combate que engrosa el menú de ROH Final Battle 2025, a celebrarse el viernes 5 de diciembre desde el Greater Columbus Convention Center en Columbus (Ohio, EEUU). 

 

 

