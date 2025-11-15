Niebla Roja y Ángel de Oro, nuevo Campeones de Parejas NJPW Strong

En la función del 14 de noviembre en la Arena México, Ángel de Oro y Niebla Roja, lograron un histórico triunfo: vencieron a Templario y TJP para convertirse en los nuevos Campeones Mundiales por Parejas de NJPW Strong.

El combate combinó explosividad, técnica y espectacularidad. Desde el principio, los Hermanos Chávez lucharon con determinación. Templario y TJP intentaron mantener su dominio, pero el desgaste físico terminaron por inclinar la balanza a favor de Oro y Roja. La dupla lagunera aprovechó los errores de sus rivales y desplegó una ofensiva sólida para imponerse.

► Momentos claves

En los instantes finales, se reportó que Templario sufrió una lesión en la pierna, lo que lo dejó en desventaja para continuar con su rendimiento habitual. Esa herida debilitó su capacidad para reaccionar. Por su parte, TJP, pese a los esfuerzos por retener, acabó entregando los cinturones. Al escuchar su rendición, los Hermanos Chávez celebraron con el público presente, marcando uno de sus logros más importantes en su carrera.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este título, Ángel de Oro y Niebla Roja amplían su legado en el CMLL al conquistar un campeonato internacional, pues también son Campeones Mundiales de Parejas CMLL.

Su victoria podría abrir la puerta a defensas futuras en eventos de NJPW Strong o incluso en cruzadas entre CMLL y NJPW. Mientras tanto, Templario y TJP tendrán que revaluar sus planes, especialmente si la lesión de Templario es grave, lo que podría alterar el rumbo de su reinado.