Nicksick reflexiona sobre su disputa con Strickland

Eric Nicksick insiste en que lo de Sean Strickland ya es cosa del pasado. Nicksick fue bastante vocal con su descontento hacia la mediocre actuación de Strickland contra Dricus Du Plessis en su revancha por el título en 312, lo que llevó a Strickland (29-7 MMA, 16-7 UFC) a decir que duda que Nicksick esté de su esquina nuevamente .

Nicksick no se arrepiente necesariamente de lo que dijo. El entrenador principal de Xtreme Couture explicó que lo dijo con buenas intenciones al dirigirse a alguien a quien no solo ve como un estudiante, sino como un amigo. Piensa que quizás no debería haberlo hecho tan pronto después de la derrota.

«No fue el momento adecuado por mi parte y las palabras no fueron tan claras como debería haber dicho. Todos en el gimnasio que me conocen, incluido Sean, sabían dónde estaba mi corazón y sabían dónde estaba mi cabeza y el punto que estaba tratando de transmitir. “Sean me lo dijo inmediatamente por mensaje de texto. Me dijo: ‘Oye, hombre, sé exactamente lo que quieres decir’. Lo vi en persona ese mismo jueves. Nos abrazamos, chocamos las manos. ‘Voy a hacer snowboard’. Tuvimos una buena conversación. Así que, en lo que a mí respecta, todo está bien por nuestra parte”.

Nicksick fue criticado por algunos expertos por su dureza hacia Strickland, quien dio un esfuerzo mucho más competitivo en su primera pelea con Du Plessis en UFC 297.

“No me molesta que sea su entrenador o que esté en su rincón. Lo que dije fue de corazón porque lo amo y me preocupo por él. Quiero verlo en su mejor forma, en la mejor capacidad que todos conocemos, Sean. Si miento como entrenador, no estoy haciendo mi trabajo. Si siento que nos estamos perdiendo algo, entonces no estoy haciendo mi trabajo. ¿Debería haberlo dicho públicamente? Sabes, tal vez no debería haberlo hecho. No lo sé”.