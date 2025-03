Nickal explica por qué pidió pelea interesante contra de Ridder

Bo Nickal considera que Reinier de Ridder representa un avance lógico en la competencia. Nickal (7-0 MMA, 4-0 UFC) se enfrenta al ex campeón de ONE Championship De Ridder (19-2 MMA, 2-0 UFC) en una pelea de peso mediano de tres asaltos el 3 de mayo en UFC on ESPN 67 desde el Wells Fargo Arena en Des Moines, Iowa. Nickal reveló que quería específicamente pelear contra De Ridder.

“Este es un enfrentamiento que pedí, así que siento que es emocionante por muchas razones. Ha tenido mucho éxito en otras organizaciones, también en la UFC, y es un paso natural para mí. Quiero seguir peleando con peleadores cada vez mejores.

Este tipo tiene un historial comprobado y muchísimas victorias. Es un enfrentamiento interesante. Es similar a la pelea contra Paul Craig, donde su estilo es más de jiu-jitsu. Pero creo que, obviamente, con su racha de victorias y su estilo de pie diferente, creo que será una pelea interesante, pero estoy entusiasmado.

Nickal viene de su mayor victoria hasta la fecha, una decisión unánime sobre el ex peso semipesado Paul Craig en UFC 309. El destacado luchador quiere seguir poniéndose a prueba, pero admite que no ha sido fácil encontrar el tipo de oponente adecuado.

“Hay gente que quiere pelear conmigo, y mucha que no. Parece que quienes quieren pelear conmigo tienen todas las de ganar, y quizás quieran ganar algo de influencia gracias a mi nombre. Mientras tanto, quienes, a medida que subo de rango, quizás tengan mucho que perder, no quieren aceptar el enfrentamiento tanto”.

En realidad, solo podría pelear con media docena de personas, considerando lo que tiene sentido para mi carrera y mi progreso. Al final, yo pedí esta pelea. Era una pelea que yo quería, y no sé si él la quería, pero la UFC es quien toma las decisiones. Les gusta, y la haremos.